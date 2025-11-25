EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина притворился своей умершей матерью ради ее пенсии

2 минуты чтения 14:52

Медбрат из города Борго Вирджилио в итальянской провинции Мантуя замумифицировал тело своей умершей матери и после ее смерти продолжал получать ее пенсию. Его разоблачили, когда итальянец пришел в ЗАГС, чтобы продлить истекшее удостоверение личности матери. Об этом сообщают Corriere della Sera и RaiNews.

По их данным, мать 57-летнего медбрата, Грациелла Далл’Ольо, вероятно, умерла в 2022 году. Мужчина, живущий один в сельской местности, скрыл этот факт и продолжил получать ее пенсию. Также он подавал ежегодную налоговую декларацию, которую подписывал именем матери. В ней были указаны доходы в десятки тысяч евро от пенсии по потере кормильца — муж Грациеллы Далл’Ольо, работавший врачом, умер несколько лет назад — и от недвижимости.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

Чтобы продлить удостоверение личности своей матери, итальянец надел парик, нанес на лицо макияж и надел одежду своей матери, после чего отправился в ЗАГС. Однако местный сотрудник понял, что перед ним другой человек, и доложил об этом начальству, а тот, в свою очередь, — местному мэру и полиции.

Мужчину пригласили вернуться в ЗАГС на следующий день для оформления документов. В этот раз медбрата ждали полицейские. После задержания итальянца правоохранители пришли с обыском в его дом, где в одной из комнат обнаружили тело его матери.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

По версии следствия, мужчина использовал свои знания в области медицины, чтобы удалить из тела матери жидкость, что запустило процесс мумификации и предотвратило разложение. Теперь тело женщины отправили на экспертизу, которая должна установить причину и дату смерти. Была ли она естественной или насильственной, пока неизвестно. Следователи обвинили медбрата в сокрытии трупа, выдаче себя за другое лицо и мошенничестве против государства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии