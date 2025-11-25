Мужчина притворился своей умершей матерью ради ее пенсии

Медбрат из города Борго Вирджилио в итальянской провинции Мантуя замумифицировал тело своей умершей матери и после ее смерти продолжал получать ее пенсию. Его разоблачили, когда итальянец пришел в ЗАГС, чтобы продлить истекшее удостоверение личности матери. Об этом сообщают Corriere della Sera и RaiNews.

По их данным, мать 57-летнего медбрата, Грациелла Далл’Ольо, вероятно, умерла в 2022 году. Мужчина, живущий один в сельской местности, скрыл этот факт и продолжил получать ее пенсию. Также он подавал ежегодную налоговую декларацию, которую подписывал именем матери. В ней были указаны доходы в десятки тысяч евро от пенсии по потере кормильца — муж Грациеллы Далл’Ольо, работавший врачом, умер несколько лет назад — и от недвижимости.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку» Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так Общество 6 минут чтения

Чтобы продлить удостоверение личности своей матери, итальянец надел парик, нанес на лицо макияж и надел одежду своей матери, после чего отправился в ЗАГС. Однако местный сотрудник понял, что перед ним другой человек, и доложил об этом начальству, а тот, в свою очередь, — местному мэру и полиции.

Мужчину пригласили вернуться в ЗАГС на следующий день для оформления документов. В этот раз медбрата ждали полицейские. После задержания итальянца правоохранители пришли с обыском в его дом, где в одной из комнат обнаружили тело его матери.

Я эмигрировал в Литву в 64 года Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину Общество 11 минут чтения

По версии следствия, мужчина использовал свои знания в области медицины, чтобы удалить из тела матери жидкость, что запустило процесс мумификации и предотвратило разложение. Теперь тело женщины отправили на экспертизу, которая должна установить причину и дату смерти. Была ли она естественной или насильственной, пока неизвестно. Следователи обвинили медбрата в сокрытии трупа, выдаче себя за другое лицо и мошенничестве против государства.