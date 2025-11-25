EN
Крупные немецкие города оказались на грани банкротства

2 минуты чтения 08:13 | Обновлено: 08:14

Почти каждый крупный город в Германии столкнулся с проблемой дефицита бюджета, что поставило их на грань банкротства. Об этом сообщает местный таблоид Bild, ссылаясь на официальные финансовые данные.

Как утверждает издание, немецкие города и муниципалитеты переживают серьезный финансовый кризис. При этом совокупный дефицит их бюджетов достиг отметки в 30 миллиардов евро.

Газета отмечает, что проблема носит системный характер. Нехватка средств в городских бюджетах вызвана тем, что доходы от налогов сокращаются из-за промышленного кризиса. В то же время расходы городских властей на социальные нужды продолжают расти. «Практически каждый немецкий город находится на грани банкротства», — заявил изданию мэр города Эссен в земле Северный Рейн-Вестфалия Томас Куфен.

Согласно финансовым данным, которые власти немецких городов предоставили журналистам Bild, самый большой бюджетный дефицит испытывает столица Германии — Берлин. Там дыра в городском бюджете достигла размеров в 4,3 миллиарда евро. Следом с большим отрывом следует Кельн, где дефицит муниципального бюджета составляет порядка 600 миллионов евро. На третьем месте по бюджетному дефициту среди немецких городов оказался Дюссельдорф, где городской казне не хватает суммы примерно в 400 миллионов евро.

Как отмечает издание, в случае сохранения текущей ситуации, а тем более усугубления бюджетного кризиса, городским властям придется пойти на урезание бюджетных расходов на социальную сферу, сократив финансирование, в частности, молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

Как пишет Bild, бюджетный кризис в городах заставил главы 13 федеральных земель Германии обратиться за помощью к канцлеру страны Фридриху Мерцу. Последний признал наличие проблемы и призвал муниципальные власти «бережнее относиться к деньгам».

