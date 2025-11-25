EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Создан полностью синтетический аналог человеческого мозга

2 минуты чтения 12:36

Аналог человеческой мозговой ткани без использования материалов животного происхождения смогли создать ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, пишет журнал New Atlas.

Как говорится в публикации, синтетическая модель человеческого мозга получила название BIPORES (Bijel-Integrated PORous Engineered System). Отмечается, что эта полностью синтетическая платформа способна значительно снизить потребность в использовании мозга животных в исследованиях.

Я эмигрировал в Литву в 64 года
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
Общество11 минут чтения

Для ее создания исследователи использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ). Сам по себе этот материал не подходит для удержания клеток, однако с помощью новых технологий и биопринтеров его удалось преобразовать таким образом, что он стал способен поддерживать рост и развитие клеток. Полученная синтетическая ткань способствует росту нейронных стволовых клеток и формированию нервных соединений. Таким образом она может стать перспективным инструментом для изучения заболеваний и травм мозга.

«Поскольку созданный каркас стабилен, он позволяет проводить долгосрочные исследования. Это особенно важно, поскольку зрелые клетки мозга лучше отражают реальную функцию тканей при исследовании соответствующих заболеваний и травм», — уточнил ведущий автор исследования Принс Дэвид Окоро.

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
Общество6 минут чтения

Каркас синтетической модели человеческого мозга исследователи создали из специальной жидкой смеси ПЭГ, этанола и воды. Полученный материал обеспечивает клеткам все необходимое для роста, организации и взаимодействия в кластерах, подобных мозгу, пояснил доцент кафедры биоинженерии Калифорнийского университета в Риверсайде Иман Ношади.

В ближайших планах ученых масштабировать технологию, чтобы сделать ее применимой для создания синтетических моделей других человеческих органов, например печени.

В будущем исследователи рассчитывают создать сеть синтетических органов, которые будут способны взаимодействовать между собой. В случае успеха это откроет новые возможности для исследований и лечения множества заболеваний.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Криминал
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
00:01 23 ноября
«Человеческое сафари» для богатых
Мир
«Человеческое сафари» для богатых
Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего
17:00 22 ноября
Лучший на своем курсе
Криминал
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
00:01 22 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии