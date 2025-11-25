Создан полностью синтетический аналог человеческого мозга

Аналог человеческой мозговой ткани без использования материалов животного происхождения смогли создать ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде, пишет журнал New Atlas.

Как говорится в публикации, синтетическая модель человеческого мозга получила название BIPORES (Bijel-Integrated PORous Engineered System). Отмечается, что эта полностью синтетическая платформа способна значительно снизить потребность в использовании мозга животных в исследованиях.

Для ее создания исследователи использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ). Сам по себе этот материал не подходит для удержания клеток, однако с помощью новых технологий и биопринтеров его удалось преобразовать таким образом, что он стал способен поддерживать рост и развитие клеток. Полученная синтетическая ткань способствует росту нейронных стволовых клеток и формированию нервных соединений. Таким образом она может стать перспективным инструментом для изучения заболеваний и травм мозга.

«Поскольку созданный каркас стабилен, он позволяет проводить долгосрочные исследования. Это особенно важно, поскольку зрелые клетки мозга лучше отражают реальную функцию тканей при исследовании соответствующих заболеваний и травм», — уточнил ведущий автор исследования Принс Дэвид Окоро.

Каркас синтетической модели человеческого мозга исследователи создали из специальной жидкой смеси ПЭГ, этанола и воды. Полученный материал обеспечивает клеткам все необходимое для роста, организации и взаимодействия в кластерах, подобных мозгу, пояснил доцент кафедры биоинженерии Калифорнийского университета в Риверсайде Иман Ношади.

В ближайших планах ученых масштабировать технологию, чтобы сделать ее применимой для создания синтетических моделей других человеческих органов, например печени.

В будущем исследователи рассчитывают создать сеть синтетических органов, которые будут способны взаимодействовать между собой. В случае успеха это откроет новые возможности для исследований и лечения множества заболеваний.