Женщина «ожила» в гробу прямо перед кремацией

2 минуты чтения 15:29 | Обновлено: 16:31
В Таиланде 65-летнюю женщину, считавшуюся умершей, обнаружили живой за несколько минут до запланированной кремации. Инцидент транслировался в прямом эфире на странице храма Wat Rat Prakongtham, где должна была пройти церемония, пишет Bangkok Post.

Родственники привезли женщину в гробу для кремации в рамках храмовой программы поддержки похорон Final Home. Как сообщается, накануне местные чиновники уведомили семью, что женщина умерла. По словам ее младшего брата, близкие забрали тело, оформили необходимые документы и привезли его в храм. Мужчина пояснил, что ухаживал за сестрой последние три года, и у семьи не возникло сомнений в сообщении об ее смерти.

Однако, когда сотрудники храма открыли гроб для подготовки к церемонии, они заметили, что женщина двигается. Процесс кремации немедленно остановили. Настоятель распорядился отправить женщину в больницу и заверил семью, что храм оплатит все медицинские расходы.

Врачи заявили, что у «умершей» не было признаков ни сердечного приступа, ни дыхательной недостаточности. А причиной ошибочного объявления о смерти стала тяжелая гипогликемия. Речь о критически низком уровне сахара в крови, из-за которого пациентка оказалась в состоянии, напоминающем клиническую смерть.

Женщине оказали срочную медицинскую помощь. Сейчас она остается в больнице под наблюдением врачей. Представители храма подчеркнули, что признаки жизни обнаружились буквально за несколько минут до начала кремации.

Похожая история произошла в 2019 году в России, в городе Белогорске. Живую пенсионерку по ошибке доставили в морг местной больницы. Родственники нашли ее без сознания после застолья и вызвали полицию. Правоохранители, посчитав женщину умершей, связались с ритуальной службой, и ее тело отправили в морг. Уже на месте санитары обнаружили у пенсионерки слабый пульс и спонтанное дыхание и вызвали скорую помощь. Медики на протяжении двух часов пытались спасти женщину, но безуспешно. Она скончалась от переохлаждения и отравления.

Фото:Wat Rat Prakongtham / Bangkok Post

