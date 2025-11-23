Семейную пару из России расчленили в ОАЭ

Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах

38-летний бизнесмен Роман Новак строил криптобизнес в Дубае и хвастался роскошной жизнью. Он легко привлекал крупных инвесторов, уверяя, что дружит с Павлом Дуровым и арабскими принцами. Вряд ли кто-то из них знал, что раньше, под другой фамилией, Новака уже привлекали к ответственности за мошенничество. Когда в октябре 2025 года Роман с женой внезапно исчезли, многие решили, что они сбежали с деньгами. Но вскоре стало известно, что их пытали, а затем жестоко убили. Последствия обмана — в материале «Холода».

В октябре 2025 года в полицию Санкт-Петербурга обратились родственники Романа и Анны Новаков с заявлением об исчезновении семейной пары. Они сообщили, что супруги последние несколько лет жили в Дубае (ОАЭ) и не выходили на связь со 2 октября. По их словам, в тот день супруги должны были встретиться с инвесторами.

1 октября 2025 года Роман опубликовал последний перед исчезновением пост — на видео рабочие устанавливают редкий спорткар AC Cobra в его доме в Дубае (ОАЭ). «Шаг за шагом мечты мальчиков сбываются», — написал он.

На следующий день Новак выехал на встречу с инвесторами на частную виллу в городе Хатта. Он позвал с собой жену Анну, чтобы разрядить обстановку. Личный водитель довез их до стоянки у озера, где они пересели в другую машину — знакомый Новака, 38-летний Дмитрий Тебекин, который якобы и организовал встречу, предложил их подвезти, писала «Фонтанка».

На вилле, по данным СМИ, стало понятно, что перед Новаками не инвесторы. Незнакомцы начали требовать у Романа пароль от криптокошелька, на котором должны были находиться деньги. Он назвал его, но счет оказался пустым. Тогда, как писали 78.ru, Романа и Анну начали пытать, резать ножом на глазах друг у друга, а затем убили.

Хатта. Фото: Nepenthes / Wikimedia Commons

Тела супругов расчленили и расфасовали по мешкам. На следующий день, по данным издания «Фонтанка», которое ссылается на записи камер наблюдения местной полиции, преступники выбросили пакеты в разные мусорные баки в городе Фуджейра в ОАЭ. Затем они пересели в серебристый Nissan, добрались до аэропорта и покинули страну. Впрочем, следственный комитет позже озвучил другую версию: тела Новаков «закопали в пустынной местности».

Мешки обнаружили местные дворники, с чего и началось расследование. Вскоре в Дубай прилетел отец Анны, чтобы забрать внучек — у Новаков были две несовершеннолетние дочери, с кем они находились до приезда деда — неизвестно. В беседе с 78.ru мужчина сказал, что не может раскрывать деталей трагедии, так как идет следствие.

От бизнеса до тюрьмы

Роман родился в Ленинграде в 1987 году. По данным «Коммерсанта», при рождении у него была фамилия Яворский. Позже он несколько раз менял фамилию на Царев и Новак. О его детстве и юности известно только, что он начал рано проявлять интерес к IT-технологиям. Сам он рассказывал, что учился в Санкт-Петербургском государственном университете вместе с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. В разговоре с «Холодом» знакомая семьи говорила, что Новак увлекался «серфом и гонками».

он оставил в России больше семи миллионов рублей долгов

Свою карьеру Новак (тогда он был Царев) начал с компании ООО «ЭРА СРО», которую основал в 2013 году. Она занималась недвижимостью, но просуществовала недолго — в 2014 году суд взыскал с организации всю выручку за неисполнение договоров.

В том же году Новак стал соучредителем ООО «ЭНСИ», которая была юридическим лицом криптокошелька Tizer. Он якобы убедил инвестора дать ему четыре миллиона рублей на зарплаты разработчикам, но деньги, как позже признал суд, присвоил себе «путем обмана и злоупотребления доверием».

Роман Новак. Фото: @t0r / Instagram

В 2015 году вместе с партнером Александром Нерике Новак создал компанию «ЦАРЁВ ГРУПП», которая, судя по финансовой отчетности, прибыль не приносила. В 2016 году он уже поменял фамилию на Новак и вместе с женой запустил фитнес-платформу «Спорт в народ».

Летом 2018 года Новака арестовали, а 30 ноября 2020 года Московский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в мошенничестве на сумму свыше семи миллионов рублей и приговорили к шести годам колонии. Как сказано в решении суда, Новак похитил у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ» более 3,3 миллиона рублей. Кроме того, он убедил совладельца и инвестора Tizer выплачивать зарплаты фиктивным сотрудникам. Таким образом Новак присвоил себе еще четыре миллиона рублей. Эти суммы суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших.

Друг Дурова и арабских принцев

В 2023 году Новак вышел из колонии и покинул страну. «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов писали, что он оставил в России больше семи миллионов рублей долгов (неизвестно, как Романа выпустили из страны с долгами). В отношении бизнесмена было возбуждено девять исполнительных производств о взыскании, но шесть из них прекращены из-за отсутствия у него имущества в России.

Фото: @t0r / Instagram

В декабре того же года Роман выложил фото с острова Бали и написал: «Офис с видом, где вдохновение струится так же свободно, как океанский бриз. С каждым закатом идеи превращаются в пиксели, а пиксели — в реальность».

Позже Новак с женой и детьми переехал в Дубай, где снял офис и запустил проект с токенами в Telegram. Кроме того, он заказал у разработчиков приложение для быстрого перевода криптовалюты Fintopio и начал привлекать капитал.

В беседах с инвесторами Новак часто назывался другом Павла Дурова (тот никогда не подтверждал этого). Роман также хвастался знакомствами с арабскими принцами, чтобы инвесторы поверили, что он обладает инсайдерской информацией, а его проект связан с крупными IT-игроками.

Новак предлагал приобрести облигации приложения Fintopio и убеждал их, что может помочь им выгодно вложиться в проекты Telegram, в частности в токены TON, со скидкой от 30% до 50%. Он говорил, что деньги будут заморожены на три года в рамках внутренней программы Telegram для крупных инвесторов. Минимальный взнос составлял от одного миллиона долларов, но его можно было вносить частями.

Однако, по данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, при попытке вывести средства в 2025 году инвесторы выяснили, что Новак их обманул.

Инсценировка и побег

До появления новостей о смерти Новаков, в октябре 2025 года Mash писал, что Роману удалось собрать с инвесторов из Китая и Ближнего Востока на развитие Fintopio около 500 миллионов долларов и скрыться с деньгами в Южной Африке. После исчезновения пары их телефоны еще несколько дней ловили сигнал в Хатте (ОАЭ), Омане, а затем в Кейптауне (ЮАР).

Анна и Роман Новак. Фото: @t0r / Instagram

Точное число обманутых неизвестно, но среди пострадавших фигурировал неназванный депутат Госдумы. Многие криптоинвесторы, которых обманул предприниматель, до сих пор верят, что Новаки инсценировали смерть.

«Они могли инсценировать. Кто-нибудь для правдоподобности может и сесть за пару миллионов за убийство», — рассказал знакомый пары изданию «Аргументы и факты». Другой знакомый говорил журналистам: «С такими деньгами он [Роман] мог легко инсценировать убийство и свалить куда-нибудь на остров. Сидят уже с супругой под другими фамилиями».

Однако эта версия не подтвердилась. Арабская полиция нашла следы крови Анны Новак на вилле, кровь в арендованном автомобиле, ножи рядом с местом убийства, а также футболку одного из организаторов преступления, которую он в спешке забыл.

Источники «Коммерсанта», которые были знакомы с Новаком, сообщили, что бизнесмен сотрудничал с некой «дагестанской группировкой» и сам занимался ММА (смешанными боевыми искусствами). А акционер обанкротившегося АО «Банк «Советский»» Кирилл Ласкин, который в прошлом содержался с Новаком в одной камере, охарактеризовал его как «талантливого и обаятельного мошенника».

«Любили друг друга по-настоящему»

С будущей женой Анной Ерошенко (по другим данным, у нее также была фамилия Царева) Роман начал встречаться в 2008 году. В соцсетях он назвал ее своей музой и опорой, показывал себя как примерного семьянина и любящего мужа — даже набил татуировку с изображением жены.

«17 лет вместе… Она до сих пор смотрит на меня так, как будто я главный герой. Я все еще смотрю на нее так, будто она поворот сюжета, которого я никогда не заслуживал», — написал предприниматель в мае 2025 года в соцсетях.

Анна занималась воспитанием дочерей и параллельно вела блог, рассказывая о духовных практиках и шаманизме. Подруга семьи Людмила К. в разговоре с «Холодом» отметила, что Роман и Анна были «замечательными» людьми. «Те, которые сияют изнутри, излучают самые лучшие качества. Любили друг друга по-настоящему», — рассказала она.

Анна и Роман Новак. Фото: @t0r / Instagram

С Анной Людмила познакомилась в 2015 году. По ее словам, Новак смогла «стойко» переживать тюремное заключение Романа и оказывала ему «фантастическую поддержку». Подруга сказала, что Новаки «прошли сквозь огонь, воду и медные трубы» и в их семье всегда «царила любовь и взаимопонимание»: Анна вносила гармонию, а Роман «баловал своих дочерей и супругу».

«Любой большой бизнес — серьезный риск. То, что пишут, думаю, большинство ложь и хайп», — считает Людмила. По ее мнению, в семье не было «показухи».

Другая знакомая Анны Новак Наталья С. в разговоре с «Холодом» охарактеризовала ее как «хорошую» и «позитивную». По ее словам, Новаки жили «красиво». «Может надо было не выставлять на обозрение. Людскую зависть и обиду никто не отменял», — сказала она. В то же время Наталья не отрицает возможность инсценировки, поскольку Роман «очень смышленый парень».

Обвинили бывшего полицейского

7 ноября 2025 года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях были задержаны «участники преступной группы». По ее словам, их подозревают в убийстве двух человек в ОАЭ (вероятно, имелись в виду Роман и Анна Новак).

По данным Волк, фигуранты дела похитили супругов в октябре 2025 года с целью вымогательства криптовалюты. Для этого их сообщники арендовали автомобили и виллу. «Впоследствии злоумышленники убили обоих потерпевших», — добавила Волк.

Фото: Alamy

Следствию удалось установить восемь подозреваемых, замешанных в убийстве супругов Новаков. Трое из них — организаторы, которые, по мнению силовиков, придумали и исполнили план. Кроме того, они сами избавлялись от тел, о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения.

Первый фигурант — 53-летний житель Санкт-Петербурга Константин Шахт (ранее был Липатовым). По данным «Фонтанки» и «Коммерсанта», в прошлом он много лет работал старшим оперуполномоченным в УМВД по Выборгскому району в отделе по расследованию убийств. В 2007 году Шахт был задержан с крупной партией наркотиков, за что получил 15 лет лишения свободы.

В некоторых СМИ писали, что Шахт служил во ФСИН, но в пресс-службе ведомства это отрицают. В начале 2020 года Шахт вышел из ИК-49 в Республике Коми и вернулся в Санкт-Петербург, где и сменил фамилию. Как писало «Агентство», сначала Шахт работал в юридическом бюро «Люка», а в апреле 2021 года открыл ИП в сфере права и управления недвижимостью. Сейчас он значится директором «Северо-западной тендерной консалтинговой компании».

В ОАЭ Шахт был всего два дня: с 1 по 3 октября, после чего полетел в Кейптаун. В ЮАР он включил телефон убитой Анны Новак, чтобы потом, по данным «Фонтанки», подтвердить слух, что супруги бежали в Южную Африку.

Дропы готовились к вечеринке

Вторым задержанным стал 46-летний петербуржец Юрий Шарыпов, который в 2003 году был фигурантом уголовного дела об убийстве (итог разбирательства неизвестен). Как минимум до 2021 года Шарыпов работал установщиком кухонь в петербургской компании «Стильные кухни». В ОАЭ он находился с 30 сентября по 4 октября.

Третий подозреваемый — 45-летний москвич Владимир Далекин, который как минимум до 2021 года работал водителем скорой на автокомбинате «Мосавтосантранс». По данным «Агентства», в 2014 году его задержали за избиение женщины. В ОАЭ он был с 1 по 4 октября. «Фонтанка» выяснила, что Шарыпов и Далекин воевали в Украине, но позже были комиссованы (признаны негодными к службе по состоянию здоровья).

Один из подозреваемых (в центре). Кадр: Telegram-канал «Следком»

Остальных пятерых причастных к убийству Новаков следствие назвало дропами (подставными лицами). Четверо из них были также задержаны полицией. На допросе молодые люди, которым не исполнилось еще 25 лет, рассказали, что были уверены, что их позвали организовывать большую вечеринку. По их словам, для этого они сняли виллу, арендовали машину и купили ножи, а также негашенную известь (вещество, которое в том числе используют для маскировки запахов от разложения тела, в некоторых случаях она может ускорять этот процесс; организаторы вечеринки якобы не знали, для чего ее покупают).

По данным «Фонтанки», молодых людей не арестовали, так как следствие не увидело умысла в их действиях. Восьмой подозреваемый в деле — Дмитрий Тебекин, который позвал Новака на встречу, — скрылся в Грузии.

7 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина в СИЗО. Заседание суда проходило в закрытом режиме, а фигуранты, кроме Шахта, закрывали лица куртками, когда конвоиры вели их в зал. Адвокаты обвиняемых отказались разговаривать со СМИ. Как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, Шахт не признал себя виновным в деле об убийстве, Далекин же сознался во всем, а Шарыпов — только частично.

