Лемуры превратились в деликатес для богатых и оказались на грани исчезновения

2 минуты чтения 17:50

На Мадагаскаре, который считается единственным местом, где лемуры обитают в дикой природе, обеспеченные слои населения покупают их мясо ради употребления в пищу и тем самым ставят животных под угрозу исчезновения. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, местные жители, «у которых есть лишние деньги», утверждают, что мясо лемуров, питающихся фруктами, сладкое на вкус и что употребление этих приматов в пищу способствует укреплению здоровья. На Мадагаскаре мясо лемуров ценится за свою чистоту и «непорочность», отмечает The New York Times.

Тело на обочине
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
Криминал21 минута чтения

Исследование, проведенное четыре года назад, показало, что более 10 тысяч лемуров были проданы в качестве дорогостоящих блюд в 17 городах страны. Новое исследование предполагает, что богатые жители Мадагаскара представляют собой серьезную угрозу для находящихся на грани исчезновения лемуров. 

Кортни Боргерсон, приматолог из Университета Монклера в Нью-Джерси, и ее коллеги поговорили с более чем 2600 продавцами, покупателями и охотниками на лемуров. По их словам, проблема потребления мяса этих приматов «актуальна и обостряется». Поставщики и покупатели лемуров рассказали, что спрос на этих животных растет.

Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Семейную пару из России расчленили в ОАЭ
Он был «обаятельным мошенником» и хвастался близостью к Дурову, а она продвигала духовные практики. Их тела нашли в пакетах
Криминал12 минут чтения

«Их едят как особое угощение дома или по особому случаю в ресторане, в зависимости от наличия лемура», — рассказала Боргерсон. По ее словам, лемуры считаются символом высокого статуса, а их мясо стоит в три раза дороже говядины. Иногда их едят из-за недоказанных лечебных свойств.

The New York Times отмечает, что охота на лемуров была запрещена на Мадагаскаре более 60 лет назад, однако их продолжают отлавливать ради пропитания. Кроме того, животные сталкиваются с дополнительными угрозами из-за вырубки лесов, изменения климата и незаконной торговли ими в качестве домашних животных. При этом в 2024 и 2025 годах на Мадагаскаре не было возбуждено ни одного дела, связанного с употреблением в пищу лемуров или охотой на них.

