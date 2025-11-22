«Человеческое сафари» для богатых

Россияне и другие иностранцы могли платить десятки тысяч евро, чтобы пострелять по людям. Дети стоили дороже всего

Слухи о «человеческих сафари» на боснийской войне ходили еще в 1990-х годах, но подтвердить их не получалось. Теперь, спустя 30 лет после окончания военного конфликта, прокуратура Милана начала расследование в отношении итальянцев, которые якобы платили за поездки в Сараево, чтобы убивать мирных жителей. Но участвовать в «сафари» могли и другие богатые иностранцы, в том числе россияне. Убийства для развлечения — в материале «Холода».

В 1992 году Босния и Герцеговина вслед за Хорватией и Словенией захотела отделиться от Югославии. Но боснийские сербы не были согласны с этим решением. Они провозгласили собственное государство, сформировали армию и развязали военные действия против властей Боснии и Герцеговины. Так начался самый кровопролитный межэтнический конфликт в Европе со времен Второй мировой войны — боснийская война. За четыре года осады погибли более 11,5 тысячи мирных жителей, в том числе не менее 500 детей.

В 2025 году, спустя 30 лет итальянский писатель Эцио Гаваццени подал в прокуратуру заявление, в котором утверждал, что богатые иностранцы, в том числе россияне, американцы и итальянцы, приезжали во время конфликта в Боснию через Италию и платили сербским формированиям за возможность стрелять по мирным жителям. Прокуратура Милана начала расследование.

В сентябре 1994 года во время осады Сараева снайпер убил шестилетнего сына Фатимы Поповац. Как она считает, сына убил один из тех, кто приехал за деньги «пострелять» по людям. «Я не могу понять, как кто-то мог убить ребенка ради развлечения, — говорила она. — Какой вред шестилетний ребенок вообще мог кому-то причинить? <…> Даже не могу представить, что те, кто это делал, могут быть людьми. Я хотела бы увидеть этого монстра — как он выглядит, на кого похож. Есть ли в нем хоть капля человечности?»

Для семей вроде Поповац новости из Милана стали первым за долгие годы поводом надеяться, что кто-то все же ответит за один из самых мрачных эпизодов войны. Но само упоминание о так называемых «снайперах выходного дня» снова вскрыло старые раны.

Осада города

Во время войны за независимость Сараево оказался в ловушке: город расположен в котловине — вокруг только холмы и горы, а силы боснийских сербов окружили столицу, обстреливали ее артиллерией и держали под постоянным огнем.

Улица с разрушенными трамвайными вагонами и автомобилями в Сараево, 1993 год. Фото: Imago / Derifo / Reuters

Главную городскую магистраль, улицу Змея, называли «Аллея снайперов» — это был единственный путь к аэропорту, который находился под контролем миротворцев ООН. Через него в осажденный город поступала гуманитарная помощь. Снайперы выбирали людей на улице «как в видеоигре или на сафари» и стреляли по детям, женщинам и мужчинам.

Уже в 1990-е начали появляться первые публикации в итальянской прессе о неких «человеческих сафари» в Сараеве. Тогда никаких веских доказательств не было.

Тема вновь всплыла в 2022 году после выхода документального фильма словенского режиссера Мирана Зупанича Sarajevo Safari. В нем бывшие сербские солдаты рассказывали об иностранцах, которые якобы приезжали в город и стреляли по мирным жителям.

«Это были люди…которые, имея уже все, искали новое острое ощущение»

После просмотра фильма итальянский писатель Эцио Гаваццени решил проверить, что из старых публикаций можно подтвердить. Он списался с режиссером, опросил свидетелей, нашел бывших военных и разведчиков, поднял итальянские архивы и собрал материалы, включая свидетельства и отчеты бывших сотрудников разведки.

В феврале 2025 года он передал результаты расследования в прокуратуру Милана. К жалобе Гаваццени приложен подробный отчет бывшего мэра Сараева Беньямины Карич, которая поддержала его обращение. Она сказала, что надеется, что это подтолкнет прокуратуру Боснии открыть собственное дело в отношении бывших командиров боснийских сербских войск и отдельных лиц, причастных к осаде и возможным «сафари».

Играли в бога

Гаваццени реконструировал схему — по его словам, речь шла об «охоте на людей». «Эти убийства имели свою цену: дети стоили дороже, затем мужчины, желательно в форме и с оружием, женщины и, наконец, старики, которых можно было убивать бесплатно», — рассказал он журналистам.

По данным The Telegraph, речь шла о суммах, сопоставимых с 80–100 тысячами евро в современных реалиях. Их платили солдатам армии боснийских сербов, подчинявшейся Радовану Караджичу, который позже был признан международным трибуналом виновным в геноциде и преступлениях против человечности, а в 2016 году приговорен к пожизненному заключению.

Гаваццени утверждает, что это были «богатые люди, которые ездили туда ради развлечения и личного удовольствия» и что никаких политических или религиозных мотивов у них не было. По его словам, группы иностранцев собирались в итальянском городе Триест, а затем через Белград добирались до позиций боснийских сербов около Сараева.

Боснийские военные. Фото: Corinne Dufka / Reuters

Среди таких «снайперов выходного дня» были не только итальянцы, но и граждане США, России и других стран. Те, кто приезжал в Сараево, по словам писателя, «играли в бога и остались безнаказанными».

Бывший офицер боснийской разведки Эдин Субашич рассказал, что властям стало известно о «сафари» в конце 1993 года — после допроса захваченного солдата противника. Рассказы об иностранцах с охотничьими винтовками на линии фронта показались настолько необычными, что боснийские спецслужбы передала эту информацию итальянской военной разведке SISMI.

«Это привлекло наше внимание, потому что было необычно видеть гражданских с охотничьими винтовками и высокотехнологичным оборудованием на поле боя», — говорил журналистам Субашич.

Ответ из SISMI последовал через несколько месяцев. Один из боснийских агентов разведки рассказал, что итальянские коллеги заверили, что «никаких сафари больше не будет». По его словам, примерно через три месяца поездки прекратились. Издание Il Giorno писало, что есть документ военной разведки 1994 года, который якобы подтверждает факт «человеческих сафари» в Сараеве. Впрочем, имена подозреваемых пока не названы.

Свидетельства военных и «туристов»

Еще один важный эпизод — показания бывшего морского пехотинца США Джона Джордана. Он описывал, как видел человека, который появился на позициях с оружием, «более подходящим для охоты на кабана в Шварцвальде, чем для боев в городских кварталах Балкан», и добавлял, что тот держал винтовку «как новичок».

Снайпер в Сараево. Фото: Antoine Gyori — Corbis / Getty Images

Кроме того, в фильме Sarajevo Safari бывший сотрудник американской разведки на условиях анонимности говорил, что видел иностранцев, которые платили за возможность стрелять по жителям осажденного города. «Это были люди на высоких позициях, под защитой… люди, которые, имея уже все, искали новое острое ощущение и говорили себе: “Почему бы мне теперь не выстрелить в ребенка или взрослого в Сараеве и не получить удовольствие?”» — говорил он в фильме. По его словам, через бинокль он видел, как «жертва падала после выстрела такой персоны».

«Большинство пуль попадало в грудь, потому что в голову попасть сложнее», — рассказал мужчина.

СМИ напоминали и о единственном хорошо задокументированном случае участия иностранца в обстреле Сараева. В 1992 году российского писателя и националиста Эдуарда Лимонова засняли на видео за пулеметом, стреляющим по городу с позиций боснийских сербов. На кадрах рядом с ним находится Радован Караджич. Лимонов не платил, а приехал как сторонник Караджича и говорил ему: «Мы, русские, должны брать с вас пример».

Обвинили президента

19 ноября 2025 года хорватский журналист-расследователь Домагой Маргетич обвинил президента Сербии Александра Вучича в причастности к так называемым «человеческим сафари» и подал заявление в прокуратуру Милана.

В соцсетях Маргетич опубликовал подборку журналистских материалов, по его мнению, подтверждающих, что Вучич в молодости, будучи добровольцем, находился на одном из постов в Сараеве, откуда, по свидетельствам очевидцев, иностранцы и боснийские сербы стреляли по мирным жителям.

При этом слухи о возможном участии Вучича в тех событиях ходят много лет. В интервью боснийскому телеканалу в 2021 году он категорически отрицал, что когда-либо стрелял по осажденному городу. Он назвал подобные утверждения политической манипуляцией, связанной с его тогдашними националистическими взглядами. Новые обвинения он пока не комментировал.

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Однако не все считают правдоподобной историю о «снайперском туризме». Несколько британских военных, служивших в Сараеве в 1990-е, рассказали журналистам, что не видели ничего подобного и не замечали никаких «туристов-снайперов». По их словам, с учетом большого числа блокпостов и общей логистики было бы очень сложно регулярно завозить в зону боевых действий посторонних людей.ыло бы очень сложно регулярно завозить в зону боевых действий посторонних людей, да еще и за деньги.

