Мир

СМИ: США угрозами пытаются заставить Зеленского подписать мирный план

2 минуты чтения 16:05 | Обновлено: 16:41

Соединенные штаты угрозами требуют, чтобы Украина подписала разработанное ими рамочное соглашение с Россией. В противном случае Вашингтон намерен прекратить обмен разведданными и приостановить поставки оружия Киеву. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

По их информации, Киев столкнулся с самым серьезным давлением со стороны Вашингтона, чем во время предыдущих мирных обсуждений. Сейчас Белый дом добиваются того, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга — Дня благодарения в США.

«Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина заплатила за это», — утверждает один из собеседников агентства.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

Ранее такие же сроки заключения мира, которые Вашингтон дал Киеву на согласование мирного плана, озвучили украинские чиновники в разговоре с газетой Financial Times. По их словам, администрация Дональда Трампа работает по «агрессивному» графику и хочет завершить весь процесс в начале декабря.

Полный текст подготовленного США совместно с российской стороной документа ранее опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В соглашении, среди прочего, предусматриваются отказ Украины от Донбасса и членства в НАТО, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины. Financial Times отмечает, что украинское общество может расценить эти условия как капитуляцию перед Москвой.

В Белом доме подтвердили, что над документом в течение месяца «тихо» работали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. К работе над документом не привлекали ни представителей Европы, ни украинскую сторону, что возмутило многих мировых лидеров.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

В ЕС также возмутились и содержанием плана перемирия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение не сработает без участия Украины и европейских стран, которые сейчас являются крупнейшими донорами для Киева. По ее словам, «давление должно быть направлено на агрессора», а любые уступки Москве лишь усилят угрозу для НАТО.

Другой высокопоставленный европейский чиновник назвал документ плохим списком «пунктов, чтобы удовлетворить Путина».

