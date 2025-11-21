СМИ: США угрозами пытаются заставить Зеленского подписать мирный план

Соединенные штаты угрозами требуют, чтобы Украина подписала разработанное ими рамочное соглашение с Россией. В противном случае Вашингтон намерен прекратить обмен разведданными и приостановить поставки оружия Киеву. Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией.

По их информации, Киев столкнулся с самым серьезным давлением со стороны Вашингтона, чем во время предыдущих мирных обсуждений. Сейчас Белый дом добиваются того, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга — Дня благодарения в США.

«Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина заплатила за это», — утверждает один из собеседников агентства.

Ранее такие же сроки заключения мира, которые Вашингтон дал Киеву на согласование мирного плана, озвучили украинские чиновники в разговоре с газетой Financial Times. По их словам, администрация Дональда Трампа работает по «агрессивному» графику и хочет завершить весь процесс в начале декабря.

Полный текст подготовленного США совместно с российской стороной документа ранее опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. В соглашении, среди прочего, предусматриваются отказ Украины от Донбасса и членства в НАТО, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины. Financial Times отмечает, что украинское общество может расценить эти условия как капитуляцию перед Москвой.

В Белом доме подтвердили, что над документом в течение месяца «тихо» работали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. К работе над документом не привлекали ни представителей Европы, ни украинскую сторону, что возмутило многих мировых лидеров.

В ЕС также возмутились и содержанием плана перемирия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение не сработает без участия Украины и европейских стран, которые сейчас являются крупнейшими донорами для Киева. По ее словам, «давление должно быть направлено на агрессора», а любые уступки Москве лишь усилят угрозу для НАТО.

Другой высокопоставленный европейский чиновник назвал документ плохим списком «пунктов, чтобы удовлетворить Путина».