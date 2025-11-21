Мирный план Трампа по Украине возмутил Европу

Европейские и украинские официальные лица отвергли новый американский план перемирия, отметив его односторонность и ориентацию на интересы Москвы. По их словам, предложения не могут быть реализованы без согласия Киева и европейских правительств, пишет Politico.

Новый проект соглашения о прекращении огня, предложенный администрацией США, вызвал резкую критику в европейских столицах и в Киеве. По словам официальных лиц, документ из 28 пунктов предполагает уступки России, включая передачу ей части восточных территорий Украины и сокращение украинских вооруженных сил.

Одна из самых страшных судебных ошибок Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику Мир 20 минут чтения

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что план не может быть успешным без поддержки Украины и европейских стран, которые сейчас являются крупнейшими донорами в Киева. Она подчеркнула, что «давление должно быть направлено на агрессора», предупредив, что любые уступки Москве лишь усилят угрозу для НАТО.

«Конечно, это вызывает беспокойство, но нам нужно придерживаться своей позиции», — сказал изданию один из дипломатов ЕС, пожелавший сохранить анонимность.

Другой высокопоставленный европейский чиновник назвал мирный план Трампа плохим списком «пунктов, чтобы удовлетворить Путина». «Но все говорит о том, что украинцы должны его принять», — добавил он. Еще один собеседник издания назвал содержащиеся в мирном соглашении уступки «неразумными».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выразил недовольство проектом, указав, что условия выглядят как продиктованные Россией. По его словам, соглашение, основанное на «умиротворении агрессора», приведет к росту масштабов войны и насилия в Европе.

Негативная реакция европейских стран усилилась на фоне сообщений о переговорах представителей США с российской стороной под руководством спецпосланника Стива Уиткоффа. Европейские дипломаты отмечают, что их не привлекали к разработке документа и что предложенные меры не содержат встречных уступок от Москвы.

Прораб, победивший «Газпром» Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС Экономика 29 минут чтения

В офисе президента Украины после встречи с американскими официальными лицами заявили, что получили проект плана и готовы продолжать работу над ним, но подчеркнули необходимость обеспечения «справедливого» мира. Тем временем европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, пытаются сформировать согласованную позицию для обсуждения инициативы с Вашингтоном.

Мирный план США появился на фоне сложной ситуации на фронте для Украины и внутреннего коррупционного скандала в Киеве. Одновременно 21 ноября в силу должны вступить санкции США против крупных российских нефтяных компаний, а союзники в Европе продолжают искать пути поддержания военной и финансовой помощи Украине.