СМИ: Трамп дал Зеленскому неделю на согласование мирного плана

2 минуты чтения 08:12

Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому план нового мирного соглашения с Россией, состоящий из 28 пунктов и предполагающий значительные уступки со стороны Киева. Зеленский идею не отверг несмотря на критику документа внутри страны и согласился на переговоры. Однако Вашингтон хочет, чтобы документ был подписан до конца ноября. Об этом со ссылкой на украинских чиновников, пишет газета Financial Times (FT).  

По словам собеседников издания, новый мирный план должен помочь «оживить дипломатию» и как можно скорее. Администрация Трампа работает по «агрессивному» графику и настаивает на том, чтобы Зеленский поставил подпись под документом до следующего четверга — Дня благодарения в США. Затем мирную инициативу планируется представить в Москве и в начале декабря завершить весь процесс. 

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

В офисе Зеленского подчеркнули, что план Трампа включает положения, которые пересекают красные линии Киева, и анонсировали контрпредложения.

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал, как он сам утверждает, полный текст подготовленного США и Россия соглашения.  В перечне условий для заключения мира есть, в частности, отказ Украины от Донбасса и членства в НАТО, а также сокращение численности ВСУ. FT пишет, что украинское общество может расценить эти условия как капитуляцию перед Москвой. 

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

В Белом доме подтвердили, что над документом в течение месяца «тихо» работали спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. США называют план «хорошим для обеих сторон» и стремятся ускорить его принятие. Параллельно ЕС заявляет о необходимости участия Европы и Украины в переговорах, указывая на отсутствие сведений о каких-либо уступках со стороны России.

Украинское руководство столкнулось с давлением на фоне утраты позиций на востоке и растущего внутреннего напряжения. Коррупционный скандал уже привел к отставке двух министров, а в парламенте требуют увольнения главы офиса президента страны  Андрея Ермака и других высокопоставленных руководителей. На фоне этих событий Зеленский провел встречу с делегацией Пентагона, где также обсуждался мирный план, и, по словам представителей США, стороны «согласовали агрессивный график» его возможного подписания.

