Гигантскую «рыбу Судного дня» выбросило на берег в Австралии

2 минуты чтения 23:19 21 ноября | Обновлено: 02:01

В городе Пингвин в австралийском штате Тасмания местный житель Тони Чизман обнаружил выброшенную на берег гигантскую ремень-рыбу, которая, согласно японскому фольклору, считается предвестником бедствий. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, мужчина выгуливал двух собак на пляже залива, когда он увидел что-то серебристое, окруженное чайками. «Когда я подошел ближе, я увидел огромную рыбу, а затем заметил ее красивые цвета и длинные плавники, выходящие из подбородка и верхней части головы. Я никогда не видел ничего подобного», — рассказал Чизман.

Профессор Кулум Браун, специалист по рыбам из Университета Маккуори, заявил, что существует несколько видов ремень-рыбы, или как ее еще называют сельдяной король (лат. Regalecus glesne).

«Это очень необычная рыба. Они очень длинные и тонкие, похожи на ленту, и у них сплошной спинной плавник», — пояснил Браун. По его словам, гигантские ремень-рыбы могут достигать восьми-девяти метров в длину, но, поскольку они живут на глубине от 200 до 1500 метров, их редко можно увидеть. «Они появляются на поверхности только, когда больны или умирают», — добавил профессор.

По словам Брауна, название рыбы переводится с японского как «посланник дворца бога моря». Считалось, что ее появление предвещает бедствие, например, землетрясение или цунами. В то же время в одном из японских исследований 2019 года говорилось, что связи между появлением этих рыб и надвигающейся катастрофой обнаружено не было.

«Ремень-рыба просто выпрыгивает из воды. Мы мало что о них знаем. Поэтому любой экземпляр, выброшенный на берег, действительно ценен», — сказал Браун.

Год назад подобную рыбу выбросило на берег в Калифорнии. Тогда сообщалось, что в этом штате с 1900-х годов было зафиксировано лишь 20 подобных случаев.

