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Мир

Редкую глубоководную рыбу «судного дня» выбросило на берег

20:24 15.11.2024

Гигантскую и редкую глубоководную рыбу вида под названием сельдяной король, или ремнетел, выбросило на берег в Сан-Диего, на юге штата Калифорния. Особь вида, признанного самым большим подводным позвоночным, обнаружили океанографы из Института Скриппса. Уточняется, что это второй подобный случай за последние несколько месяцев. Об этом сообщает телеканал WGN9. 

Как сообщили океанографы, сельдяного короля редко выбрасывает на берег Калифорнии — зафиксированы всего лишь 20 подобных случаев с начала 1900-х годов. Ученые также не знают, в чем кроется причина того, что их выбрасывает на берег, но связывают случившееся со сменой природного явления Эль Ниньо на Ла Ниньа. 

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«Выброс на берег [этой рыбы] совпал с красным приливом (когда большое количество водорослей и специфических микроорганизмов меняют цвет воды. — Прим. “Холода”) и ветрами Санта-Ана. Но причиной этого могли стать и многие другие факторы», — объяснил один из ученых, изучающих позвоночных в Институте Скриппса, Бен Фрэбл. 

Ученые забрали тело выброшенного сельдяного короля и помогли транспортировать его в научный центр для дальнейшего сохранения и изучения. Также они поступили и с предыдущей особью, которую выбросило на берег Сан-Диего несколькими месяцами ранее. 

Сельдяной король обитает глубоко под водой в умеренных или тропических водах обычно на расстоянии 500–700 метров от поверхности воды. Известны случаи, когда их встречали на глубине в один километр. Эта рыба обладает очень длинным телом, достигающим в среднем 5,5 метра. 

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Сельдяной король получил репутацию рыбы «судного дня», потому что в японской мифологии ее появление связывают с приближением различных катастроф и разрушительных природных явлений. Рыба также «подтвердила» свою репутацию, когда более 20 особей было выброшено на берег Японии за несколько месяц до разрушительных землетрясений магнитудой 9,1 балла в 2011 году. Но исследование 2019 года опровергло теорию, что эта рыба — вестник катастроф.

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