Названы лучшие песни 2025 года

Музыкальный стриминг ​​Apple Music опубликовал топ-50 лучших поп-композиций 2025 года. В первую тройку вошли исключительно женщины. На вершине чарта оказалась «Abracadabra» Леди Гаги из студийного альбома «Mayhem».

«Своим заразительным и запоминающимся припевом “Abracadabra” очаровала 2025 год и дала понять: Mother Monster официально вернулась. Благодаря альбому “Mayhem” она еще больше укрепила свой статус живой легенды, вернувшись к своим поп-корням и звучанию, которое так характерно для Гаги», — отметил представитель Apple Music.

Второе место заняла песня «Manchild» Сабрины Карпентер о парне, не готовом к отношениям, а тройку лидеров замкнула «2 Hands» канадской певицы Тейт Макрей.

На четвертом месте оказался трек «YUKON» Джастина Бибера. Пятерку лучших замкнула композиция «Cry For Me» от The Weeknd.

В топ-50 также попали еще одна песня Леди Гаги под названием «Garden Of Eden», второй трек Джастина Бибера «DAISIES», а также две композиции Тейлор Свифт «The Fate of Ophelia» и «Opalite». В списке также оказались песня Эда Ширана «Azizam», «Jump» от кей-поп-группы Blackpink, «Party 4 You» Charli XCX, «The Giver» Chappell Roan и «PUSH 2 START» певицы Tyla.

Ранее в честь своего десятилетия Apple Music составил топ-500 лучших песен за всю историю платформы. Первое место заняла композиция Эда Ширана «Shape of You», выпущенная в 2017 году.

Этот трек оказался самым прослушиваемым в мире. Так, на протяжении более тысячи дней он удерживался в чарте Top Songs хотя бы в одной стране. В день релиза песня побила рекорд по количеству прослушиваний в категории поп-музыки за всю историю Apple Music.

Вторую строчку занял трек «Blinding Lights» канадского исполнителя The Weeknd. Песня более 180 дней находилась в первой десятке глобального чарта Global Daily Top 100, завоевав популярность во многих странах.

На третьем месте оказалась композиция рэпера Drake «God’s Plan», которая стала самой прослушиваемой хип-хоп-песней за всю историю платформы. Всего в топ-500 вошли 27 треков Дрейка, из которых девять попали в первую сотню.