Названы 500 лучших песен за последнее десятилетие

Apple Music в честь десятилетия стримингового сервиса составила список 500 лучших песен. Об этом пишет Variety. Первое место в списке заняла композиция Эда Ширана Shape of You, вышедшая в 2017 году.

По данным издания, песня стала самой прослушиваемой в мире — на протяжении более тысячи дней она удерживалась в чарте Top Songs как минимум в одной стране. В день релиза трек побил рекорд по количеству прослушиваний в категории поп-музыки за всю историю Apple Music.

Второе место в рейтинге занял трек Blinding Lights канадского исполнителя The Weeknd. Трек более 180 дней входил в первую десятку глобального чарта Global Daily Top 100.

На третьем месте — God’s Plan рэпера Drake. Она стала самой прослушиваемой хип-хоп-композицией за всю историю Apple Music. Всего у Дрейка в топ-500 вошли 27 песен, девять из них — в первой сотне.

На четвертом и пятом местах оказались Sunflower и Rockstar от Post Malone.

Также в первую десятку вошли One Dance Дрейка, Sicko Mode Трэвиса Скотта, Perfect Эда Ширана, No Guidance Криса Брауна и Bad Guy Билли Айлиш.

В список вошел и самый старый трек — Bohemian Rhapsody группы Queen, занявший 156-е место. Праздничная All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри также попала в рейтинг и заняла сотое место.

Самой высоко оцененной кантри-композицией стала Old Town Road Lil Nas X — она заняла 60-ю позицию.

Среди женщин лидером рейтинга стала Тейлор Свифт — в списке 14 ее песен. Лучше всего слушатели оценили песню Cruel Summer, она оказалась на 57-й строчке.

Список замыкает Fair Trade Трэвиса Скотта.В мае Apple Music представила проект Sound Therapy — коллекцию треков с научно обоснованными звуковыми эффектами, которые, как утверждает компания, помогают слушателям сосредоточиться, расслабиться или быстрее заснуть. В коллекцию вошли 417 композиций — это расширенные, инструментальные и переработанные версии треков популярных исполнителей, включая Imagine Dragons, Кэти Перри, Кейси Масгрейвс, Людовико Эйнауди, Aurora, Дженей Айко, Челси Катлер и Джереми Цукера.