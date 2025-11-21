Католический священник устроил рейв у собора Святой Елизаветы

Католический священник Падре Гильерме устроил танцевальную вечеринку около собора Святой Елизаветы в честь 75-летия архиепископа Бернарда Бобера в Словакии. Для этого на площади города Кошице установили сцену, включили прожекторы и запустили дым-машины. Об этом сообщает EDM Identity.

Падре Гильерме — португальский священник, который совмещает богослужение с работой диджеем. Отмечается, что он регулярно выступает на различных музыкальных мероприятиях. Так, 8 ноября он прибыл в Кошице, чтобы поздравить архиепископа Бернарда Бобера с юбилеем и устроить рейв прямо у подножия главного собора города.

Во время его выступления в какой-то момент на LED-экране начали транслировать видеопоздравление от самого лидера Католической Церкви Папы Римского Льва XIV.

«Дорогие молодые люди. Я с радостью приветствую вас, собравшихся перед этим великолепным собором Кошице — бьющимся сердцем веры и надежды. Вы приехали сюда из разных стран, но нас объединяет одна вера. Ваше присутствие является живым свидетельством братства и мира, которые рождаются в наших сердцах через дружбу со Христом», — обратился он к собравшейся на рейв толпе.

Папа Римский также призвал людей продолжать «делиться радостью» и не бояться своей веры. 70-летний Лев XIV, уроженец Чикаго, не раз высказывал свою поддержку Украине, а недавно призвал «молиться за справедливый и длительный мир» в «раздираемой войной» стране.

По данным EDM Identity, не все восприняли рейв на площади в Кошице положительно. По словам автора христианского издания Advent Messenger Энди Романа, вечеринка «представляла собой очередной серьезный отход от христианской веры», поскольку рейвы «часто связаны с наркотиками, алкоголем и сексуальностью».

В христианском обществе все чаще появляются споры и критика в адрес активных священников. Так, в октябре стало известно, что 32-летний священник Альберто Раваньяни, известный как «Священник в спортзале», получил выговор от церковного руководства за публикацию фотографий своих мускулов в соцсетях.