Священнику запретили демонстрировать свои мускулы в соцсетях

В Италии 32-летний священник Альберто Раваньяни, известный как «Священник в спортзале», получил выговор от начальства за демонстрацию своих мускулов в соцсетях. Об этом пишет The Telegraph.

Молодой священник из Милана рассказал, что активно ведет свои соцсети, где пытается наладить контакт с молодежью и помочь возродить интерес к католической церкви. В инстаграме на него подписаны уже более 277 тысяч пользователей.

По словам Раваньяни, для церкви жизненно важно взаимодействовать с подростками и молодыми взрослыми, а социальные сети — лучший способ достучаться до них. На своем канале в YouTube он называет себя Un Prete in Palestra («Священник в тренажерном зале») и говорит, что физические упражнения помогают ему физически, умственно и духовно.

«Молиться — недостаточно, ребята! Нужно быть не только святым, но и здоровым. Добавки помогают мне оставаться сильным и выполнять свою миссию», — заявил он в одном из своих видео.

Отец Раваньяни утверждает, что не стремится стать «Суперменом или Иисусом Христом». По его словам, пищевые добавки, которые он рекламирует, просто помогают ему оставаться в хорошей физической форме и сохранять ясность ума.

Однако такая активность в социальных сетях не понравилась архиепископу Милана Марио Дельпини. По данным газеты La Repubblica, его представители дали понять отцу Раваньяни, что ролики — в том числе те, где он занимается спортом в открытой одежде, — выглядят «неуместно» для священника. Руководство настоятельно рекомендовало ему отказаться от маек и шорт и вернуться к ношению священнического воротника.

Блогерство священника возмутило и многих прихожан. «Демонстрация мускулов означает, что мир развратил вас», — написал один из них в личном сообщении Раваньяни.

Тем временем, как отмечает The Telegraph, в соцсетях появляются все больше священников, которые выглядят «как модели или фитнес-инструкторы, а не священнослужители». В пример газета приводит отца Амброджо Маццаи, который делится с сотнями тысяч подписчиков в инстаграме и тиктоке фотографиями езды на велосипеде или игрой на гитаре. Также журналисты упомянули 58-летнего отца Джузеппе Фусари, которого в соцсетях прозвали «священником-бодибилдером».