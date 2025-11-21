Масштабный коррупционный скандал в Украине серьезно подорвал имидж страны и пошатнул репутацию украинского лидера, превратив его в «хромую утку». Так в Великобритании называют неудачников, а в США — президентов, дорабатывающих на своем посту последние месяцы перед неминуемой отставкой. Об этом в колонке для Politico пишет старший научный сотрудник Атлантического совета и автор книги «Поле битвы Украина: от независимости до войны с Россией» Адриан Каратницкий.

По его наблюдениям, разоблачение коррупционной схемы вызвало «сейсмические сдвиги» в политических перспективах Зеленского, усиливая массовое возмущение. Хотя его личная причастность к скандалу не доказана, эти события нанесли «непоправимый» ущерб украинскому лидеру, отмечает политолог.

Каратницкий утверждает, что стиль управления Зеленского, его опора на группу друзей и соратников «уже изжили себя», и теперь президенту необходимо восстановить к себе доверие с помощью формирования достойной команды с хорошей репутацией у общественности.

Особенно важным автор колонки считает тот факт, что Зеленский пришел к власти «на волне высокопарной риторики», пообещав своему народу искоренить коррупцию и заменить поколение нечестных чиновников новыми честными лицами. Однако его громкие заверения теперь оказались «разбиты о скалы бесправия», раскрывающегося через повороты сюжета, «не менее захватывающие, чем эпизоды криминального сериала на Netflix», пишет Каратницкий.

Он привел в пример еще неопубликованные результаты опроса украинцев о доверии к власти, озвученные оппозиционным украинским депутатом Ярославом Железняком, который сыграл ключевую роль в разоблачении коррупционных схем. Тот утверждал, что рейтинг Зеленского упал сразу на 40 процентных пунктов.

«Это свидетельствует о том, что его электоральная база теперь составляет около 25 процентов, что фактически делает его президентом-”хромой уткой”», — пишет Каратницкий.

По словам политолога, уровень поддержки президента в стране настолько низкий, а последствия коррупционного скандала так серьезны, что люди, тесно сотрудничавшие с Зеленским, и его ближайшим окружением намекают ему отказаться от второго срока правления. Как пишет Коротницкий, против выдвижения Зеленского на второй срок высказывалась в том числе первая леди Украины Елена Зеленская.