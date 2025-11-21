Европол рассказал о вербовке детей в играх для заказных убийств

ЕС бьет тревогу из-за растущей криминальной сети, которая активно вербует детей через видеоигры и, под угрозами, заставляет их совершать убийства или пытать людей в реальной жизни. Об этом в интервью Politico заявила исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

«Они используют детей в качестве орудия для пыток или убийств. Речь идет не о мелких кражах. Речь идет о крупных преступлениях», — сказала она.

Де Болле привела в пример «худший в истории Европола случай», когда мальчик получил приказ убить свою младшую сестру и исполнил его. «Это жестоко, мы никогда раньше такого не видели», — подчеркнула она.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали Криминал 10 минут чтения

По ее словам, самая большая проблема заключается в том, что преступные сети выбрали своей мишенью именно детей. «Потому что они — будущее Европейского союза. Если вы потеряете их, вы потеряете все», — заявила Де Болле.

Она объяснила, что преступники занимаются поиском своих жертв в видеоиграх. По ее словам, там они присоединяются к групповым чатам, где знакомятся с малолетними игроками и входят к ним в доверие. Разговор начинается с банальных и общих тем, таких как домашние питомцы и повседневная жизнь.

Далее члены криминальной сети переходят в закрытые чаты, где пытаются выведать у ребенка его домашний адрес, телефон или другую личную информацию, рассказала Де Болле. По ее словам, «легкой добычей» чаще всего становятся дети с психологическими травмами или те, кто подвергается травле в школе. Однако даже здоровые и счастливые дети не застрахованы от этого, сказала она.

Одна из самых страшных судебных ошибок Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику Мир 20 минут чтения

По ее информации, поддавшихся манипуляциям детей под угрозами заставляют совершать убийства, самоубийства, а также причинять себе вред или пытать других людей. Некоторых игроков, как отмечается, пытаются подкупить. Предлагаемые суммы доходят до 20 тысяч долларов, но не факт, что их перечислят малолетним исполнителям приказов, добавила исполнительный директор.

Согласно данным Европола, на сегодняшний день зафиксировано как минимум 105 случаев вовлечения несовершеннолетних в насильственные преступления, в числе которых 10 случаев заказных убийств. Сообщается, что многие попытки убийства заканчиваются неудачей, «потому что дети неопытны».

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

«Были дети, которые не смогли выполнить приказ, и тогда преступники убивали, например, их домашнее животное, чтобы те поняли: они знают, где он живет и кто он такой. Детям дают понять: “ты должен подчиняться, а если нет, мы пойдем еще дальше и убьем твою мать или отца”», — рассказала Де Болле.

Европол также зафиксировал случаи, когда детей вербуют «для гибридной войны государственными структурами». По словам Де Болле, детей заставляют подслушивать разговоры возле зданий, представляющих интерес для преступников.