Названы самые желанные направления для туристов

Журнал Wanderlust составил рейтинг самых «желанных» туристических направлений. Список основан на голосах более 200 тысяч читателей и является частью премии Readers’ Choice Awards (RCA), которую учредили 24 года назад для награждения лучших направлений, туроператоров и туристических брендов по ​​всему миру.

Самой желанной для путешественников стала Япония. Она вышла на первое место впервые за более чем 10 лет. Wanderlust отмечает, что города Токио и Киото по-прежнему привлекают множество туристов, однако теперь путешественники чаще выбирают острова Сикоку и Окинава, а также город Канадзава.

На втором месте расположилась центральноамериканская Коста-Рика, а на третьем — Канада. Также в топ-10 стран вошли Австралия, Перу, ЮАР, США, Новая Зеландия, Бразилия и Эквадор.

При этом самой желанной страной в Европе была названа Италия. «Италия продолжает восхищать своим непреходящим очарованием. Одни читатели хвалили ее искусство и архитектуру, другие — ее кухню и гостеприимство местных жителей», — отметили авторы рейтинга. Призовые места среди европейских стран также получили Хорватия, Испания, Франция, Греция и другие государства.

Помимо этого, читатели Wanderlust выбрали самый желанный город мира. Им оказалась столица Аргентины Буэнос-Айрес, в которой респонденты выделили «творческую энергию городских кварталов, возрождение танго-залов и растущее число молодых шеф-поваров, которые переосмысливают аргентинскую кухню». В топ-5 этой категории попали Токио, Сидней, Кейптаун и Ванкувер.

Самым желанным европейским городом оказался Стамбул. В прошлом году он занял второе место в этой категории. Призовые места также заняли хорватский Дубровник, испанский Мадрид, французский Бордо и датский Копенгаген.

Среди самых желанных регионов мира оказались канадская провинция Альберта, австралийский штат Квинсленд и американский штат Калифорния. Тот же титул в Европе получила Нормандия на севере Франции. За ней идут Австрийские Альпы и автономный регион Португалии Азорские острова. Самыми желанными островами в мире стали Галапагосы, Багамы и Мальдивы, а в Европе — Ирландия, Мальта и острова Греции.

Самым привлекательным развивающимся направлением читатели назвали Албанию, а наиболее подходящим местом для приключений — Австралию. Германия получила титул самой желанной страны среди тех, кто хочет устойчивого развития, а Греция стала самым желанным местом с точки зрения культуры и исторического наследия. Наиболее удачной страной для знакомства с дикой природой признали ЮАР, а Испанию выбрали как самое желанное место для гастрономии.