EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Названы самые желанные направления для туристов

2 минуты чтения 00:51

Журнал Wanderlust составил рейтинг самых «желанных» туристических направлений. Список основан на голосах более 200 тысяч читателей и является частью премии Readers’ Choice Awards (RCA), которую учредили 24 года назад для награждения лучших направлений, туроператоров и туристических брендов по ​​всему миру.

Самой желанной для путешественников стала Япония. Она вышла на первое место впервые за более чем 10 лет. Wanderlust отмечает, что города Токио и Киото по-прежнему привлекают множество туристов, однако теперь путешественники чаще выбирают острова Сикоку и Окинава, а также город Канадзава.

На втором месте расположилась центральноамериканская Коста-Рика, а на третьем — Канада. Также в топ-10 стран вошли Австралия, Перу, ЮАР, США, Новая Зеландия, Бразилия и Эквадор.

Прораб, победивший «Газпром»
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
Экономика29 минут чтения

При этом самой желанной страной в Европе была названа Италия. «Италия продолжает восхищать своим непреходящим очарованием. Одни читатели хвалили ее искусство и архитектуру, другие — ее кухню и гостеприимство местных жителей», — отметили авторы рейтинга. Призовые места среди европейских стран также получили Хорватия, Испания, Франция, Греция и другие государства.

Помимо этого, читатели Wanderlust выбрали самый желанный город мира. Им оказалась столица Аргентины Буэнос-Айрес, в которой респонденты выделили «творческую энергию городских кварталов, возрождение танго-залов и растущее число молодых шеф-поваров, которые переосмысливают аргентинскую кухню». В топ-5 этой категории попали Токио, Сидней, Кейптаун и Ванкувер.

Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
Криминал10 минут чтения

Самым желанным европейским городом оказался Стамбул. В прошлом году он занял второе место в этой категории. Призовые места также заняли хорватский Дубровник, испанский Мадрид, французский Бордо и датский Копенгаген.

Среди самых желанных регионов мира оказались канадская провинция Альберта, австралийский штат Квинсленд и американский штат Калифорния. Тот же титул в Европе получила Нормандия на севере Франции. За ней идут Австрийские Альпы и автономный регион Португалии Азорские острова. Самыми желанными островами в мире стали Галапагосы, Багамы и Мальдивы, а в Европе — Ирландия, Мальта и острова Греции. 

Самым привлекательным развивающимся направлением читатели назвали Албанию, а наиболее подходящим местом для приключений — Австралию. Германия получила титул самой желанной страны среди тех, кто хочет устойчивого развития, а Греция стала самым желанным местом с точки зрения культуры и исторического наследия. Наиболее удачной страной для знакомства с дикой природой признали ЮАР, а Испанию выбрали как самое желанное место для гастрономии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Прораб, победивший «Газпром»
Экономика
Прораб, победивший «Газпром»
Он начинал на стройке, познакомился с другом Путина и стал одним из богатейших россиян. Его компания — главный поставщик газа в ЕС
00:01
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Криминал
Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд
Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали
00:01 19 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Я переехала в Польшу и счастлива
Общество
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
00:01 17 ноября
Тайна офицера
Криминал
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
17:00 16 ноября
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Интернет и мемы
Загадочная пирамида появилась в Антарктиде
Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле?
00:01 16 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»