Житель Берлина поставил сердечко боевикам ХАМАС и остался без немецкого паспорта

Власти Германии лишили гражданства жителя Берлина по имени Абдалла после того, как он публично выразил поддержку боевикам ХАМАС в соцсетях, сопроводив их фотографию зеленым сердечком-эмодзи. Об этом пишет BILD.

По данным издания, уроженец Палестины переехал в Германию еще в младенчестве. Согласно немецкому законодательству, для натурализации человеку, помимо прочего, требуется признать «особую ответственность Германии за защиту еврейской жизни». Абдалла, как отмечается, подал необходимое заявление о лояльности и, через какое-то время, после всех проверок, власти выдали ему гражданство Германии.

Однако уже на следующий день после натурализации мужчина опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию боевиков ХАМАС, сопроводив ее подписью на английском языке «Герои Палестины» и зеленым сердечком-эмодзи. Местные власти расценили этот пост противоречащим его заявлениям, в частности, о признании ответственности за защиту еврейской жизни, которые он сделал во время получения немецкого паспорта.

Отмечается, что районная администрация изъяла у Абдаллы паспорт и внесла соответствующие поправки в регистрационную запись. Власти Берлина также выяснили, что после 7 октября 2023 года мужчина неоднократно участвовал в демонстрациях против Израиля, за что даже был задержан полицией.

По данным BILD, после отмены гражданства Абдалла не останется лицом без гражданства, хотя закон допускает и такой вариант. Отмечается, что у мужчины будет четыре недели, чтобы оспорить это решение.

Согласно поправкам к немецкому законодательству, с 2019 года срок, в течение которого можно аннулировать гражданство, был увеличен с 5 до 10 лет. Это означает, что немецкие власти могут отозвать паспорт в течение десяти лет после его выдачи, если выяснится, что он был получен обманным путем.

По данным Федерального административного управления на 24 сентября 2025 года, за последние 10 лет в Германии зафиксировано более 1200 случаев отмены натурализации.