Туристы из России более суток ждут помощи на окруженном водой мосту во Вьетнаме

Российские туристы оказались заблокированы на мосту во Вьетнаме из-за наводнения, сообщают телеграм-каналы Baza и «Осторожно, новости», а также пропагандистский канал RT, ссылаясь на сообщения в туристических чатах. Россияне уже почти сутки не могут выбраться из-за размытых дорог и отсутствия помощи.

Группа примерно из 20 российских туристов оказалась заблокирована на мосту после разлива реки. Туристы выехали на экскурсию из Нячанга в Дананг вечером 17 ноября, а обратно должны были вернуться вечером следующего дня. Однако, по словам пассажиров, дорогу по обеим сторонам моста, где сейчас стоит автобус с россиянами, размыло. При этом вода продолжает подниматься, угрожая смыть и сам мост.

«Сзади машины, спереди машины. Сопровождающих с нами не было. Никого. Только водители вьетнамцы. Водители не соображают вообще ничего, по-русски не разговаривают. Ни по-английски, ни по-русски не понимают», — цитирует телеканал РЕН одного из россиян.

Как сообщается, среди застрявших на мосту россиян есть 14-летние подростки и несколько человек с диабетом. Часть туристов должна была вылететь в Россию 19 и 20 ноября, но, по их словам, главный сейчас приоритет — выбраться из зоны подтопления. Россияне рассказали, что у них почти нет связи. Им удалось дозвониться только до консульства в Дананге, где им сказали, что «утешительных новостей нет».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажиров и их родственников сообщает, что на горячих линиях не отвечают, а в посольстве не предоставляют новой информации, хотя в курсе ситуации.

RT со ссылкой на туристические чаты пишет, что трассу, где застряли россияне, размыло. В этом районе нет спасателей или военных, а ближайшая деревня оказалась под водой. Также, по данным канала, у застрявших россиян заканчиваются запасы еды и воды, а в их автобусе сел аккумулятор. На том же мосту стоят несколько большегрузов и другие автобусы с туристами из Китая и Вьетнама, движение там полностью заблокировано.