Ученые назвали дату самого первого поцелуя в истории

Ученые пришли к выводу, что первый поцелуй случился более 20 миллионов лет назад. Однако смысл его неясен, эту «эволюционную загадку» только предстоит разгадать. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на опубликованную в журнале Evolution and Human Behaviour научную статью.

Исследователи отмечают, что действия, похожие на поцелуй, встречается у множества животных: от приматов до волков, белых медведей, луговых собачек и даже альбатросов. Но по-прежнему непонятно, почему вообще поцелуи появились. Дело в том, что у них нет очевидных преимуществ для выживания или размножения, поясняют эксперты.

Ученые предполагают, что поцелуй мог возникнуть как форма ухода у предков-приматов или как способ оценивать здоровье и совместимость партнера, однако ни одна из гипотез пока не получила убедительного подтверждения.

Чтобы понять, как возник поцелуй, ученые сначала дали ему точное и не слишком романтичное определение. Оно сводится к тому, что поцелуй — это неагрессивный контакт «рот — рот» с движениями губ или ротовых частей и без передачи пищи. Такое поведение наблюдается у людей, шимпанзе и бонобо, что указывает на его происхождение от общего предка этих видов. По расчетам авторов работы, поцелуй мог появиться около 21,5 миллиона лет назад, в ранний период эволюции крупных человекообразных обезьян.

Авторы работы считают вероятным, что поцелуи были распространены и среди неандертальцев. Согласно данным ДНК-анализа, современные люди и неандертальцы делили один и тот же оральный микроб. По словам исследователей, это возможно лишь при регулярном обмене слюной. А это значит, что представители двух видов могли целоваться друг с другом уже после их эволюционного расхождения.

При этом ученые подчеркивают, что их работа отвечает лишь на вопрос о времени появления поцелуя, но не объясняет его функцию. Они надеются, что новые данные помогут продвинуться к пониманию того, почему это поведение закрепилось у разных видов и стало частью человеческой культуры.

«Важно помнить, что поцелуй — не уникальная человеческая практика, а древнее социальное поведение, которое мы разделяем с другими животными», — отмечают исследователи. По их мнению, дальнейшее изучение поцелуя может пролить свет на эволюцию привязанности, взаимодействия и выбора партнера у разных видов.