Кофе с тараканами и мучными червями представили в Китае

Музей насекомых в Пекине представил новый напиток — кофе с молотыми тараканами и сушеными желтыми мучными червями. Чашка такого «инсекто-латте» стоит 45 юаней, то есть около шести американских долларов. South China Morning Post пишет, что необычный рецепт напитка появился еще в конце июня, но стал вирусным только сейчас.
По словам работника учреждения, идея оказалась логичной — если все в музее посвящено насекомым, то и напитки должны соответствовать теме. Кроме кофе с тараканами, в меню появились напиток на основе пищеварительного сока кувшиночника и лимитированная серия кофе с муравьями, которую продавали лишь на Хэллоуин.
Сотрудники уверяют, что ингредиенты закупаются в обычной аптеке традиционной китайской медицины. Тараканов и червей там используют как добавки для улучшения кровообращения и иммунитета.
Сам напиток, по отзывам посетителей, имеет «подгорелый и слегка кислый» вкус. Музей утверждает, что продает более десяти порций в день — в основном молодым людям, пришедшим «ради эксперимента». Родители с детьми, по наблюдению персонала, относятся к новинке настороженно.
Пекинский блогер Чэнь Си выпил кофе с насекомыми по просьбе подписчиков. Перед этим он зажмурился, но затем признал: «Не так уж и противно, как я думал». Однако многие интернет-пользователи со скепсисом относятся к напитку.
«Даже за деньги не попробую», — написал один из них.
Напитки с нестандартными ингредиентами в Китае становятся привычным трендом. В этом году кафе в Юньнани уже прославилось кофе с жареными червями, а в соседней провинции Цзянси бариста добавляют в латте жареный перец и чили.