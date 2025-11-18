Звезда k-pop обезвредила вооруженного грабителя у себя дома

Южнокорейская певица, модель и звезда дорам Нана (настоящее имя — Им Джина) и ее мать обезвредили ворвавшегося к ним в дом вооруженного грабителя. Об этом сообщает The Korea Times.

По данным издания, утром 15 ноября молодой мужчина проник в дом Наны в городе Кури. Он поднялся на незапертую веранду по приставной лестнице, принесенной заранее. Злоумышленник, как сообщается, был вооружен. Он стал угрожать женщинам, требуя отдать ему деньги. В результате между грабителем и жительницами дома завязалась драка. Нана и ее мать смогли «скрутить» нападавшего и вызвать полицию.

В ходе борьбы, однако, обе женщины получили травмы. Представляющее интересы Наны агентство Sublime сообщило, что мать артистки потеряла сознание из-за серьезного ранения. Сама Нана, по его данным, тоже пострадала и сейчас нуждается в лечении и полном покое. Нападавший получил рассечение подбородка и после оказания медицинской помощи был задержан.

По данным полиции, мужчина выбрал дом случайно из-за открытой веранды и ничего не знал о его владельцах. Он заявил, что решился на ограбление, потому что «ему не на что было жить». Суд выдал ордер на арест по обвинениям в разбое при отягчающих обстоятельствах и причинении телесных повреждений.

Южнокорейская звезда Нана дебютировала в k-pop-группе After School, после чего начала модельную карьеру и стала сниматься в дорамах. Она получила известность благодаря ролям в сериалах Kill It, Justice и проекту Netflix Glitch, а за роль в дораме «Хорошая жена» была удостоена награды «Лучшая актриса-новичок» на Asia Artist Awards в 2016 году.