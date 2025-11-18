EN
Мир

Зеленский анонсировал «активизацию» мирных переговоров

2 минуты чтения 12:07

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября отправится в Турцию для подготовки к «активизации» мирных переговоров. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приблизить окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — написал Зеленский.

К переговорам с украинским президентом также присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, сообщил в Х руководитель бюро Reuters в Москве Гай Фолконбридж со ссылкой на турецкий источник. По его словам, Уиткофф прилетит в Турцию в среду, 19 ноября. О том, кто еще примет участие в переговорах в Турции, пока не сообщается.

Тайна офицера
Тайна офицера
После серийного дезертирства молодых срочников полиция начала расследование. Оказалось, военные не сбежали — их похитили
Криминал14 минут чтения

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность в скором завершении войны в Украине. В интервью телеканалу A Haber он заявил, что такого же мнения придерживаются британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

В свою очередь, глава МИД Турции не исключил проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной, который может состояться как на турецкой территории, так и в другой стране. Он подчеркнул, что государства-посредники, добивающиеся урегулирования конфликта, должны активизировать соответствующие дипломатические усилия.

Я переехала в Польшу и счастлива
Я переехала в Польшу и счастлива
Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии
Общество12 минут чтения

«Мы работаем над этим, скоро увидите результаты», — заверил министр.

В 2025 году Россия и Украина при посредничестве США впервые с весны 2022 года возобновили прямые переговоры. Делегации двух стран провели три очные встречи в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля. Несмотря на отсутствие прогресса по вопросу прекращения огня, сторонам удалось договориться о нескольких раундах обмена пленными и телами погибших.

