Турция оценила близость войны в Украине к завершению

Война в Украине максимально близка к своему завершения. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил глава МИДа Турции Хакан Фидан.

«На мой взгляд, этот конфликт сейчас ближе всего к тому, чтобы завершиться», — сказал он, отметив, что такого же мнения придерживаются, в частности, британский премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, которые посетили турецкую столицу Анкару с визитом.

Свою уверенность в скором завершении конфликта Фидан объяснил тем, что, по его мнению, сейчас в войне наступил «самый мрачный момент», когда обе стороны сосредоточены на уничтожении транспортной и энергетической инфраструктуры друг друга. «Сложилась тупиковая ситуация. <…> Никто никуда не может сдвинуться, ничего не может произойти», — сказал турецкий министр.

По словам Фидана, он верит в успех нового раунда переговоров России и Украины, который может пройти в Турции или другой стране. В то же время глава турецкого МИДа подчеркнул, что для его достижения страны-посредники в урегулировании конфликта должны начать соответствующие кампании. «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты», — заверил министр.

Ранее Россия и Украина при посредничестве США впервые с весны 2022 года: возобновили прямые переговоры. Три очных встречи делегаций двух стран прошли в турецком Стамбуле. При этом стороны не смогли достичь прогресса в вопросе прекращения огня, но договорились о нескольких раундах обмена пленными и телами погибших.

После этого в переговорах возникла пауза, которую в Кремле объяснили нежеланием Украины действовать «политико-дипломатическим путем». В то же время в Москве подчеркивали свою готовность к новому раунду. В свою очередь Киев не раз заявлял, что готов к немедленному безоговорочному прекращению огня, называя его основой для ведения любых переговоров о мире.

При этом глава российского МИДа Сергей Лавров называл призывы украинской стороны к перемирию попыткой Киева «выиграть время».