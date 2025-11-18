Семья туристов из Германии погибла от отравления в турецком отеле

В турецком Стамбуле от отравления умер турист из Германии Сервет Бёчек. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.
Ранее в местной больнице умерли жена и двое детей Бёчека. По данным местного издания A Haber, отец семейства скончался в реанимационном отделении больницы, несмотря на усилия врачей.
По данным турецких правоохранителей причиной гибели семьи туристов из Германии могло стать отравление фосфидом алюминия, у которого нет антидота. Как установило следствие, за несколько часов до того, как члены семьи Бёчек почувствовали себя плохо, в отеле проводилась дезинсекция от клопов. Следователи полагают, что опасное для жизни вещество могло попасть в номер немецких туристов через вентиляцию ванной комнаты. Как сообщается, по подозрению в причастности к отравлению были арестованы четыре человека.
Членов семьи Бечёк госпитализировали с жалобами на рвоту и общее недомогание 12 ноября, но позже выписали. Однако вскоре состояние двоих детей резко ухудшилось и их вновь доставили в больницу, где они скончались. На следующий день умерла их мать.
Кроме того, за медицинской помощью обратились еще несколько постояльцев той же гостиницы. Одного из них госпитализировали с жалобами на низкую частоту сердцебиения.
Первой версией правоохранителей было пищевое отравление, однако анализы крови пострадавших показали отсутствие в организме погибших следов токсинов.