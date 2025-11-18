Семья туристов из Германии погибла от отравления в турецком отеле

В турецком Стамбуле от отравления умер турист из Германии Сервет Бёчек. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Ранее в местной больнице умерли жена и двое детей Бёчека. По данным местного издания A Haber, отец семейства скончался в реанимационном отделении больницы, несмотря на усилия врачей.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

По данным турецких правоохранителей причиной гибели семьи туристов из Германии могло стать отравление фосфидом алюминия, у которого нет антидота. Как установило следствие, за несколько часов до того, как члены семьи Бёчек почувствовали себя плохо, в отеле проводилась дезинсекция от клопов. Следователи полагают, что опасное для жизни вещество могло попасть в номер немецких туристов через вентиляцию ванной комнаты. Как сообщается, по подозрению в причастности к отравлению были арестованы четыре человека.

Членов семьи Бечёк госпитализировали с жалобами на рвоту и общее недомогание 12 ноября, но позже выписали. Однако вскоре состояние двоих детей резко ухудшилось и их вновь доставили в больницу, где они скончались. На следующий день умерла их мать.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Кроме того, за медицинской помощью обратились еще несколько постояльцев той же гостиницы. Одного из них госпитализировали с жалобами на низкую частоту сердцебиения.

Первой версией правоохранителей было пищевое отравление, однако анализы крови пострадавших показали отсутствие в организме погибших следов токсинов.