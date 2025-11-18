Какао оказалось под угрозой из-за разрушения «второго легкого» мира

Тропический лес на территории шести стран Центральной Африки в бассейне реки Конго является вторым по величине в мире поглотителем углерода. Из-за этого его называют «вторым легким». Однако его вырубка, согласно исследованию Zero Carbon Analytics, идет ускоренными темпами, что ставит под угрозу какао, которое считается одним из самых ценных товаров региона. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, вырубка лесов сказывается на всем континенте и за его пределами, в том числе уменьшая количество осадков в отдаленных районах Западной Африки. С 2000 года в бассейне реки Конго уже исчезло около 10% лесного покрова. «Эта система осадков десятилетиями поддерживала мировую индустрию какао, а теперь эта экологическая служба выходит из строя», — заявила эколог Джоанн Бентли.

Financial Times отмечает, что исследование Zero Carbon Analytics стало одним из первых, в котором эксперты количественно оценили трансконтинентальные климатические эффекты бассейна реки Конго, тогда как влияние бассейна Амазонки изучается уже давно. В своей работе исследователи объединили тенденции вырубки лесов, региональные климатические модели и данные о том, как на это реагируют сельскохозяйственные культуры, чтобы оценить, как сокращение количества осадков может нарушить производство какао в девяти странах-производителях.

Результаты показали, что вырубка тропических лесов в бассейне реки Конго может сократить количество осадков в зоне выращивания какао в Западной Африке на 20% в решающие периоды их активного роста. Это поставит под угрозу урожайность, на которую приходится три четверти мирового производства какао.

Financial Times пишет, что какао — одна из самых дождезависимых культур в тропиках. Его выращивают почти исключительно мелкие фермеры во влажных экваториальных зонах, а африканское производство зависит от осадков, а не от орошения, и урожайность резко падает, когда наступает засуха.

По данным Zero Carbon Analytics, к 2050 году совокупные потери при производстве какао могут достичь 1,6 млн тонн в Кот-д’Ивуаре — около 80% текущего объема производства — и еще 866 тысяч тонн в Гане, 377 тысяч в Нигерии и 205 тысяч в Камеруне.

Это, в свою очередь, скажется на ценах. Так, к 2050 году цена какао может достичь 68,10 доллара за килограмм, что почти в шесть раз превышает прогнозируемый уровень 2030 года, причем около 40% этого роста обусловлено вырубкой лесов. Без дальнейшей вырубки лесов цена к 2050 году приблизилась бы к 41 доллару.