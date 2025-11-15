Женщина забеременела девятерней

У беременной египтянки обнаружили девять плодов, сообщил телеканалу «Аль-Арабия» акушер-гинеколог Ваэль аль-Банна.

По словам аль-Банна, беременная женщина пришла на плановое ультразвуковое исследование на раннем сроке, и у нее обнаружили девять плодных мешков с полноценными плодами.

Многоплодная беременность может быть вызвана бесконтрольным использованием препаратов для стимуляции яичников, пояснил специалист. Если медики не контролируют прием стимуляторов или пациентка принимает слишком большую дозу, то может произойти оплодотворение слишком большого количества яйцеклеток.

Также аль-Банна отметил, что иногда врачи не соблюдают современные медицинские стандарты, перенося в матку по четыре-пять эмбрионов, чтобы повысить шанс беременности при ЭКО. По его словам, обычно достаточно перенести один эмбрион, а в отдельных случаях — два.

Доктор пояснил, что большое количество плодов создает опасность для здоровья матери и плодов, и поэтому женщине может быть назначена эмбриональная редукция. При этой процедуре врачи уменьшают количество эмбрионов в матке, останавливая развитие некоторых из них.

В 2021 году 25-летняя жительница Мали успешно родила девятерых младенцев: пятерых девочек и четверых мальчиков. Семья была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число выживших детей, рожденных одновременно. В мае этого года всем детям исполнилось по четыре года.

В Австралии в 1971 году женщина также родила девять детей, однако ни один из них не выжил. Другой похожий случай произошел в Малайзии в 1999 году.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал американке Надьи Сулейман, которая родила восьмерню в 2009 году, ее детям сейчас по 16 лет.