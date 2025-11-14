СМИ: коррупционный скандал «расколол» европейских партнеров Украины

Европейский союз потребовал от Украины объяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в энергетическом секторе. По данным издания Politico, европейские союзники ожидают, что Киев предоставит гарантии прозрачного расходования их финансовой помощи и усиления антикоррупционных механизмов.

11 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о раскрытии «масштабной коррупционной схемы» в энергетическом секторе. Она была связана с работой госкомпании «Энергоатом», которая управляет всеми атомными электростанциями страны. По факту произошедшего у давнего бизнес-партнера и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича прошли обыски.

Politico пишет, что коррупционный скандал «расколол» европейских партнеров Киева. Одни сочли, что расследование показало независимость украинских антикоррупционных органов, другие же потребовали от Киева дополнительных гарантий и реформ, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

«Мы ожидаем, что Украина продолжит продвигать меры по борьбе с коррупцией и реформы в своей стране», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европейский чиновник, имя которого не называется, считает, что «выявленная в ходе расследования эндемическая коррупция вызывает отвращение и не способствует укреплению репутации страны среди международных партнеров».

«Это означает, что Европейская комиссия наверняка будет вынуждена пересмотреть, как она расходует средства на энергетический сектор Киева. В будущем Украина должна будет уделять больше внимания и обеспечивать большую прозрачность в том, как расходуются деньги», — добавил он.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Другой представитель правительства ЕС добавил, что Киеву сейчас необходимо успокоить своих союзников. «Президенту нужно всех успокоить, скорее всего, представив план по устранению коррупции», — сказал он.

Несмотря на то, что скандал стал «самым серьезным» за все время пребывания Зеленского на посту президента, от европейских лидеров пока не поступали угрозы сократить помощь Украине, отмечает Politico. Более того, в четверг ЕС подтвердил, что выделит Украине шесть миллиардов евро помощи в рамках инициативы ERA. До этого Эстония официально одобрила дополнительные 150 тысяч евро для энергетического сектора Киева, а Германия, как отмечается, рассматривает возможность увеличить поддержку страны на три миллиарда евро в следующем году.