EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

СМИ: коррупционный скандал «расколол» европейских партнеров Украины

2 минуты чтения 15:31 | Обновлено: 15:32

Европейский союз потребовал от Украины объяснений по поводу недавнего коррупционного скандала в энергетическом секторе. По данным издания Politico, европейские союзники ожидают, что Киев предоставит гарантии прозрачного расходования их финансовой помощи и усиления антикоррупционных механизмов.

11 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о раскрытии «масштабной коррупционной схемы» в энергетическом секторе. Она была связана с работой госкомпании «Энергоатом», которая управляет всеми атомными электростанциями страны. По факту произошедшего у давнего бизнес-партнера и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича прошли обыски.

Politico пишет, что коррупционный скандал «расколол» европейских партнеров Киева. Одни сочли, что расследование показало независимость украинских антикоррупционных органов, другие же потребовали от Киева дополнительных гарантий и реформ, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
Политика8 минут чтения

«Мы ожидаем, что Украина продолжит продвигать меры по борьбе с коррупцией и реформы в своей стране», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европейский чиновник, имя которого не называется, считает, что «выявленная в ходе расследования эндемическая коррупция вызывает отвращение и не способствует укреплению репутации страны среди международных партнеров».

«Это означает, что Европейская комиссия наверняка будет вынуждена пересмотреть, как она расходует средства на энергетический сектор Киева. В будущем Украина должна будет уделять больше внимания и обеспечивать большую прозрачность в том, как расходуются деньги», — добавил он.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Другой представитель правительства ЕС добавил, что Киеву сейчас необходимо успокоить своих союзников. «Президенту нужно всех успокоить, скорее всего, представив план по устранению коррупции», — сказал он.

Несмотря на то, что скандал стал «самым серьезным» за все время пребывания Зеленского на посту президента, от европейских лидеров пока не поступали угрозы сократить помощь Украине, отмечает Politico. Более того, в четверг ЕС подтвердил, что выделит Украине шесть миллиардов евро помощи в рамках инициативы ERA. До этого Эстония официально одобрила дополнительные 150 тысяч евро для энергетического сектора Киева, а Германия, как отмечается, рассматривает возможность увеличить поддержку страны на три миллиарда евро в следующем году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству