Тренд на «каменное лицо» охватил соцсети

В соцсетях набирает популярность новая beauty-практика под названием «каменное лицо». Пользователей учат сознательно подавлять мимику, чтобы предотвратить появление морщин. В TikTok уже сотни роликов, где авторы демонстрируют упражнения по расслаблению лба, полному отказу от улыбки и контролю за любым движением мышц лица. Тренд исследует Dazed.

Вместе с видео распространяются и сопутствующие «инструменты против морщин». Например, специальные трубочки для напитков, которые, как утверждают производители, позволяют не поджимать губы во время питья и тем самым предотвращают появление морщин вокруг рта. Параллельно предлагаются ночные тейпы, фиксирующие кожу и ограничивающие движение лба во сне. Логика всех этих средств одна: если лицо не двигается, морщины появляются медленнее.

Дерматологи подчеркивают, что доказательств эффективности таких методов нет. Тейпы дают лишь кратковременное разглаживание, а попытки изменить привычки пить или говорить не влияют на возрастные изменения кожи. Тем не менее популярность практики «каменного лица» растет. Многие пользователи соцсетей и клиенты эстетических клиник сравнивают свои живые лица с отфильтрованными, неподвижными изображениями и начинают воспринимать обычную мимику как дефект, отмечают собеседники Dazed.

По словам косметолога Анжали Махто, за последние годы заметно увеличилось число обращений по поводу мимических линий, которые раньше воспринимались как естественная особенность лица. К специалистам приходят даже подростки. Например, четырнадцатилетняя пациентка жаловалась на «морщины» в уголках глаз. Это, как пояснила дерматолог, были обычные складки, возникающие при улыбке.

Косметологи обеспокоены новым трендом, пишет издание. Они напоминают, что мимика необходима для нормального общения и распознавания эмоций, но визуальные стандарты соцсетей смещаются в сторону полной статичности. В результате все больше людей стремятся к неподвижному лицу, а естественные эмоциональные реакции начинают восприниматься как нежелательные.

Ранее СМИ сообщали о растущем увлечении детей и подростков антивозрастной косметикой. По данным The Guardian, среди школьников 8–12 лет стремительно распространяется мода на дорогие уходовые средства, включая те, что предназначены для зрелой кожи. Так называемые «дети Sephora» нередко экспериментируют с продуктами, содержащими агрессивные компоненты, не осознавая возможных рисков. Сотрудники магазинов рассказывают, что дети наносят на лицо тестеры кислотных пилингов или пытаются унести средства без оплаты.