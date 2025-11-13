EN
Музейный экспонат в виде грязного зеркала был уничтожен при уборке

2 минуты чтения 00:28

В Художественном музее города Цзилун на Тайване волонтер случайно уничтожил работу “Inverted Syntax — 16” художника Чэнь Сун-чжи, которая представляла собой грязное зеркало. Он очистил зеркальную поверхность туалетной бумагой до того, как на его действия обратили внимание сотрудники галереи, сообщило местное Бюро культуры и туризма 

Уничтоженный экспонат был представлен на выставке We are Me, посвященной взаимодействию между внутренним состоянием и внешним образом в эпоху социальных сетей. По данным инстаграм-аккаунта Art Damaged, собирающего информацию о поврежденных произведениях искусства, мутное зеркало символизировало культурное сознание среднего класса. а пыль на нем оседала в течение 40 лет.

Фото: Бюро культуры и туризма Цзилуна / Facebook
Фото: Art Damaged / Instagram
Фото: Art Damaged / Instagram

Чиновники признали, что восстановить работу в ее первоначальном виде невозможно. «Бюро по культуре и туризму города Цзилун выражает свое глубочайшее сожаление и добросовестно взаимодействует с художником для обсуждения дальнейших мер по урегулированию ситуации. Бюро полностью признает, что даже самые искренние извинения художнику Чэнь Сун-чжи не могут полностью компенсировать ущерб, нанесенный его творчеству», — сказано в заявлении.

В апреле в музее Роттердама ребенок повредил картину американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8», стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро. Представитель музея заявил, что ребенок оставил небольшие царапины на краске в нижней части картины.

Свердловский областной суд в ноябре 2022 года оправдал бывшего охранника «Ельцин-Центра» Александра Васильева, который шариковой ручкой пририсовал глаза лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры».

