Ребенок повредил картину стоимостью 50 миллионов евро

Ребенок нанес повреждения картине американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8», стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро, сообщает Би-би-си.

Инцидент в музее Роттердама произошел из-за того, что в его момент около картины «не соблюдалась безопасность», она выставлялась в открытом доступе вне основного здания музея. Ребенок оставил небольшие царапины на слое краски в нижней части картины, представитель музея заявил журналистам, что повреждения являются поверхностными.

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Музей уже обратился к реставраторам в Нидерландах и за пределами страны, его представители надеются, что картину получится снова выставлять в будущем. Менеджер по реставрации Софи МакЭлун рассказала, что современные нелакированные картины, к котором относится и поврежденное полотно Ротко, находятся в группе риска из-за отказа от использования традиционного слоя покрытия. Из-за интенсивности цветовых полей даже незначительные повреждения на них становятся очень заметными.

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Представители музея, как отмечают журналисты, не стали комментировать, кто будет оплачивать ущерб, нанесенный повреждением. При этом учреждение ранее уже предъявляло требования о компенсации ущерба, нанесенного произведениям искусства. Например, в 2011 году турист наступил на напольный объект из арахисового масла Pindakaasvloer, он не знал о том, что это музейный экспонат. Администрация заставила его оплатить реставрацию, объяснив это тем, что считает такой подход «нормальной практикой».

Ранее другая картина Ротко «Черный на бордовом» повреждалась в Лондоне, злоумышленник сделал это намеренно, его приговорили к двум годам заключения. Стоимость реставрации тогда составила более 200 тысяч евро, работы заняли 18 месяцев.