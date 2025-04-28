EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ребенок повредил картину стоимостью 50 миллионов евро

2 минуты чтения 21:23

Ребенок нанес повреждения картине американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8», стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро, сообщает Би-би-си.

Инцидент в музее Роттердама произошел из-за того, что в его момент около картины «не соблюдалась безопасность», она выставлялась в открытом доступе вне основного здания музея. Ребенок оставил небольшие царапины на слое краски в нижней части картины, представитель музея заявил журналистам, что повреждения являются поверхностными.

Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
Проигравшая на Евровидении песня стала сигналом для португальской революции
С нее началось восстание, которое свергло диктатуру. Вот как это было
Мир9 минут чтения

Музей уже обратился к реставраторам в Нидерландах и за пределами страны, его представители надеются, что картину получится снова выставлять в будущем. Менеджер по реставрации Софи МакЭлун рассказала, что современные нелакированные картины, к котором относится и поврежденное полотно Ротко, находятся в группе риска из-за отказа от использования традиционного слоя покрытия. Из-за интенсивности цветовых полей даже незначительные повреждения на них становятся очень заметными.

Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Я живу в Алжире на 40 тысяч рублей в месяц
Нам с мужем хватает этих денег на все. Мне очень нравится эта страна
Общество9 минут чтения

Представители музея, как отмечают журналисты, не стали комментировать, кто будет оплачивать ущерб, нанесенный повреждением. При этом учреждение ранее уже предъявляло требования о компенсации ущерба, нанесенного произведениям искусства. Например, в 2011 году турист наступил на напольный объект из арахисового масла Pindakaasvloer, он не знал о том, что это музейный экспонат. Администрация заставила его оплатить реставрацию, объяснив это тем, что считает такой подход «нормальной практикой».

Ранее другая картина Ротко «Черный на бордовом» повреждалась в Лондоне, злоумышленник сделал это намеренно, его приговорили к двум годам заключения. Стоимость реставрации тогда составила более 200 тысяч евро, работы заняли 18 месяцев.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Лондон в 43 года
Общество
Я переехал в Лондон в 43 года
Я был журналистом в Москве, дважды эмигрировал, а теперь учусь на психоаналитика
00:01 29 апреля
За что посадили самого преданного генерала Путина
Политика
LIVE За что посадили самого преданного генерала Путина
И что это может нам рассказать обо всем устройстве армии и государства
20:36
Я сидела на мочегонных
Общество
Я сидела на мочегонных
Благодаря им я всегда просыпалась красавицей. А теперь у меня поражение почек
00:01
На дне колодца
Криминал
На дне колодца
12-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ранее ее изнасиловали соседские мальчики, но семье отказали в помощи
17:00 27 апреля
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Общество
Я переехала во Вьетнам и была в шоке
Тут много дешевых фруктов и море рядом, но летающие тараканы и фекалии на улицах портят все
00:01 27 апреля
Мужская таблетка против беременности
Мир
Мужская таблетка против беременности
Ученые придумали противозачаточный препарат для мужчин, эффективный на 99%. Он безопасен?
17:00 26 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования