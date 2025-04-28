Ребенок повредил картину стоимостью 50 миллионов евро

Ребенок нанес повреждения картине американского художника Марка Ротко «Серый, оранжевый на темно-бордовом, № 8», стоимость которой оценивается в 50 миллионов евро, сообщает Би-би-си.
Инцидент в музее Роттердама произошел из-за того, что в его момент около картины «не соблюдалась безопасность», она выставлялась в открытом доступе вне основного здания музея. Ребенок оставил небольшие царапины на слое краски в нижней части картины, представитель музея заявил журналистам, что повреждения являются поверхностными.
Музей уже обратился к реставраторам в Нидерландах и за пределами страны, его представители надеются, что картину получится снова выставлять в будущем. Менеджер по реставрации Софи МакЭлун рассказала, что современные нелакированные картины, к котором относится и поврежденное полотно Ротко, находятся в группе риска из-за отказа от использования традиционного слоя покрытия. Из-за интенсивности цветовых полей даже незначительные повреждения на них становятся очень заметными.
Представители музея, как отмечают журналисты, не стали комментировать, кто будет оплачивать ущерб, нанесенный повреждением. При этом учреждение ранее уже предъявляло требования о компенсации ущерба, нанесенного произведениям искусства. Например, в 2011 году турист наступил на напольный объект из арахисового масла Pindakaasvloer, он не знал о том, что это музейный экспонат. Администрация заставила его оплатить реставрацию, объяснив это тем, что считает такой подход «нормальной практикой».
Ранее другая картина Ротко «Черный на бордовом» повреждалась в Лондоне, злоумышленник сделал это намеренно, его приговорили к двум годам заключения. Стоимость реставрации тогда составила более 200 тысяч евро, работы заняли 18 месяцев.