Суд в Екатеринбурге оправдал охранника «Ельцин Центра», который нарисовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича

Свердловский областной суд в связи с отсутствием состава преступления оправдал бывшего охранника «Ельцин Центра» Александра Васильева, который пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры».

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил его к 180 часам обязательных работ, а также назначил ему лечение у психиатра, однако защита Васильева обжаловала приговор.

7 декабря 2021 года посетители «Ельцин Центра» обнаружили, что фигурам на картине пририсовали глаза шариковой ручкой. Ущерб оценили в 250 тысяч рублей, в последствии Васильев выплатил компенсацию.

Источник: РИА «Новости»

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