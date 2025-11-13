EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Опубликован рейтинг самых красивых женщин мира

2 минуты чтения 19:41 | Обновлено: 19:45

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва попытался разработать научный метод для измерения человеческой красоты, взяв за основу стандарты «золотого сечения», пишет таблоид Daily Mail. Для этого он использовал метод компьютерного картирования лиц, проанализировав фотографии известных актрис и певиц. 

Алгоритм просчитал соответствие черт их лиц стандартам «золотого сечения», а затем представил свои «оценки» в виде процентного соотношения каждой из них и общего среднего «рейтинга».

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Первое место в списке Де Сильвы заняла Эмма Стоун — она получила оценку 94,72%. Хирург отметил, что наибольшую оценку с точки зрения пропорциональности получили ее губы (95,6%) и линия подбородка (97%).

На второй строчке расположилась Зендея, оценка ее фотографии составила 94,37%. В отдельных пунктах она набрала близкие к максимальным значения — губы (99,5%), лоб (98%) и глаза (97,3%).

В тройку также вошла актриса из Индии Фрида Пинто, известная по картине «Миллионер из трущоб». Де Сильва поставил ее фотографии 94,34%. В десятку также вошли Ванесса Кирби (94,31%), Дженна Ортега (93,91%), Оливия Родриго (93,71%), Марго Робби (93,43%), Айшвария Рай Баччан (93,41%), Тан Вэй (93,08%) и певица Бейонсе (92,4%). 

Для оценивания Де Сильва использовал метод компьютерного картирования лица, учитывающий стандарты золотого сечения. Ранее хирург с помощью него составил аналогичный рейтинг мужчин.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Первое место в нем занял британский актер Аарон Тейлор-Джонсон (93,04%), в тройку вошли Люсьен Лависконт (92,41%), Пол Мескал (92,38%). Известный по ролям во франшизах «Сумерки» и «Гарри Поттер» актер Роберт Паттинсон (92,15%) занял четвертую строчку, следом за ним расположились Джек Лоуден (90,33%), Джордж Клуни (89,9%), Николас Холт (89,84%), Чарльз Мелтон (88,46%), Идрис Эльба (87,94%), Шахрукх Кхан (86,76%).

Ранее список самых привлекательных знаменитостей составили жители России, женщины чаще всего отмечали Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева, мужчины — Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года