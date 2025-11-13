Опубликован рейтинг самых красивых женщин мира

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва попытался разработать научный метод для измерения человеческой красоты, взяв за основу стандарты «золотого сечения», пишет таблоид Daily Mail. Для этого он использовал метод компьютерного картирования лиц, проанализировав фотографии известных актрис и певиц.

Алгоритм просчитал соответствие черт их лиц стандартам «золотого сечения», а затем представил свои «оценки» в виде процентного соотношения каждой из них и общего среднего «рейтинга».

Первое место в списке Де Сильвы заняла Эмма Стоун — она получила оценку 94,72%. Хирург отметил, что наибольшую оценку с точки зрения пропорциональности получили ее губы (95,6%) и линия подбородка (97%).

На второй строчке расположилась Зендея, оценка ее фотографии составила 94,37%. В отдельных пунктах она набрала близкие к максимальным значения — губы (99,5%), лоб (98%) и глаза (97,3%).

В тройку также вошла актриса из Индии Фрида Пинто, известная по картине «Миллионер из трущоб». Де Сильва поставил ее фотографии 94,34%. В десятку также вошли Ванесса Кирби (94,31%), Дженна Ортега (93,91%), Оливия Родриго (93,71%), Марго Робби (93,43%), Айшвария Рай Баччан (93,41%), Тан Вэй (93,08%) и певица Бейонсе (92,4%).

Для оценивания Де Сильва использовал метод компьютерного картирования лица, учитывающий стандарты золотого сечения. Ранее хирург с помощью него составил аналогичный рейтинг мужчин.

Первое место в нем занял британский актер Аарон Тейлор-Джонсон (93,04%), в тройку вошли Люсьен Лависконт (92,41%), Пол Мескал (92,38%). Известный по ролям во франшизах «Сумерки» и «Гарри Поттер» актер Роберт Паттинсон (92,15%) занял четвертую строчку, следом за ним расположились Джек Лоуден (90,33%), Джордж Клуни (89,9%), Николас Холт (89,84%), Чарльз Мелтон (88,46%), Идрис Эльба (87,94%), Шахрукх Кхан (86,76%).

Ранее список самых привлекательных знаменитостей составили жители России, женщины чаще всего отмечали Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева, мужчины — Ольгу Серябкину, Клаву Коку и Полину Гагарину.