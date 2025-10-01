Россияне назвали самых привлекательных знаменитостей

Сервис «МТС Музыка» и приложение для знакомств Mamba провели исследование, в ходе которого расспросили россиян, влюблялись ли те в знаменитостей и кого из них они считают самыми привлекательными. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».

Как пишет издание, большинство респондентов признались, что они влюблялись в знаменитостей. При этом чаще всего об этом рассказывали мужчины поколения миллениалов, а реже — женщины поколения бумеров.

Самыми популярными среди мужчин оказались знаменитости из музыкальной индустрии. Второе место заняли актрисы, а третье — телеведущие. У мужчин-зумеров на третьем месте оказались блогеры. Среди женщин-зумеров самыми популярными оказались музыканты, актеры и блогеры. У россиянок других поколений на первом месте оказались актеры, на втором — музыканты.

Согласно результатам, жительницы России посчитали самыми привлекательными музыкантами Диму Билана, Басту и Сергея Лазарева. Мужчины отдали предпочтение Ольге Серябкиной, Клаве Коке и Полине Гагариной.

При этом в зависимости от поколения россияне называли разных музыкантов. Так, женщины-зумеры выбрали Егора Крида, Диму Билана, Xolidayboy и Jony, женщины-миллениалы — Басту, Сергея Лазарева и Диму Билана, представительницы поколения Х — Басту, Сергея Лазарева и Леонида Агутина, а женщины старше 50 лет — Александра Маршала, Стаса Пьеху и Сергея Трофимова.

Мужчинам-зумерам больше всего нравятся Клава Кока, Валя Карнавал и Ольга Серябкина. У миллениалов в этом рейтинге место Вали Карнавал заняла Люся Чеботина. Представители поколения Х выбирают Полину Гагарину, Ольгу Серябкину и Алсу, а бумеры — Полину Гагарину, Пелагею и Наталью Ветлицкую.

Из иностранных исполнителей женщины назвали самыми привлекательными Эминема, Джастина Тимберлейка, Джареда Лето, Энрике Иглесиаса, Рики Мартина и Криса Ри, а мужчины — Дженнифер Лопес, Рианну и Шакиру. Также в зависимости от поколений респонденты называли Джареда Лето и Стинга, а мужчины — Ариану Гранде, Дуа Липу, Тейлор Свифт, Кэти Перри и Мадонну.

Также опрошенные назвали черты, которые их больше всего привлекают в знаменитостях. Так, женщины рассказали, что они чаще всего обращают внимание на харизму и обаяние. Далее в рейтинге идут внешность и талант. Самой отталкивающей чертой большинство респондентов посчитали высокомерие.