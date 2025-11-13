Ученые нашли генетические мутации в ДНК Гитлера

Адольф Гитлер страдал синдромом Каллмана — это генетическое заболевание, которое нарушает нормальное половое созревание и развитие половых органов. К такому выводу ученые пришли после расшифровки ДНК нацистского лидера, сообщает The Times.

По информации издания, материалом для анализа стал фрагмент ткани с дивана в бункере, где Гитлер покончил с собой. Кусок обивки в 1945 году забрал американский полковник Росвелл Розенгрен. В 2019 году из хранившегося в США образца взяли пробу, и исследователи подтвердили ее подлинность, сравнив Y-хромосому с данными дальнего родственника Гитлера. Совпадение оказалось полным.

Авторы исследования считают, что синдром Каллмана согласуется с известными данными об аномалии половых органов у Гитлера. Он мог серьезно влиять на уровень тестостерона. При таком генетическом расстройстве также возможен микропенис, что перекликается со свидетельствами времен Первой мировой войны о насмешках над Гитлером из-за его гениталий. Историк Алекс Дж. Кэй предполагает, что заболевание могло быть связано с почти полным отсутствием у Гитлера личной жизни и его исключительной сосредоточенностью на политике.

А вот старый миф о еврейском происхождении Гитлера анализ ДНК опровергает. У него обнаружены австрийско-немецкие корни. Авторы считают это важным, поскольку подобные утверждения продолжают использоваться в современной политике.

Кроме того, ученые оценили генетическую вероятность различных психических расстройств у лидера нацистской Германии. Полученные данные указывают на повышенный риск аутизма, шизофрении и биполярного расстройства. Однако, как подчеркивают исследователи, результаты следует трактовать осторожно, они не позволяют ставить диагнозы.

Руководитель исследования Тури Кинг подчеркнула, что генетические данные не могут объяснить и тем более оправдать преступления Гитлера. По ее словам, ДНК — это лишь одна из множества составляющих, которые формируют человека, и рассматривать ее как ключ к его поведению или решениям невозможно. Психолог Саймон Барон-Коэн в беседе The Times также отметил, что человеческое поведение никогда не определяется генами полностью. «Нельзя увидеть зло в геноме», — заключил он.

Полные результаты исследования представлены в документальном фильме Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator, релиз которого запланирован на ближайшие дни.