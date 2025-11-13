EN
СМИ: обвиненный в педофилии Эпштейн пытался передать России информацию о Трампе

2 минуты чтения 14:51

Обвиненный в сексуализированной эксплуатации детей, покойный финансист Джеффри Эпштейн имел обширную сеть контактов с зарубежными официальными лицами, с которыми обсуждал политические решения президента США Дональда Трампа. Это следует из электронных писем Эпштейна, недавно опубликованных демократами Палаты представителей США, пишет Politico.

Согласно этим документам, еще за месяц до личной встречи американского президента с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, Эпштейн пытался выйти на главу МИД России Сергея Лаврова. С этой целью, как отмечается, он написал электронное письмо бывшему премьер-министру Норвегии, возглавлявшему Совет Европы на тот момент, Турбьёрну Ягланду.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной, чтобы получить представление о Трампе», — говорилось в письме.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Ягланд в ответ сообщил, что встретится с помощником Лаврова на следующий день и предложит ему связаться с Эпштейном. О том, состоялась ли эта встреча, неизвестно, так как упоминаний о ней в переписке нет, отмечает издание.

Сообщается, что в день саммита Трампа с Путиным 16 июля 2018 года, министр финансов при президенте США Билле Клинтоне и экономический советник при американском президенте Бараке Обаме Ларри Саммерс написал Эпштейну письмо. «Есть ли у русских что-то на Трампа? Сегодняшний день был ужасен даже по его меркам», — говорилось в нем.

Эпштейн, как отмечается, ответил на следующий день, что его электронная почта «полна подобных комментариев». «Я уверен, что, по его мнению, все прошло просто отлично. Он думает, что очаровал своего противника. Правда, он не имеет ни малейшего представления о символизме. Он не имеет ни малейшего представления о большинстве вещей», — написал он в письме.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Журналисты Politico также описали содержание другого письма, в котором Эпштейн писал, что обсуждал Трампа с постоянным представителем России Виталием Чуркиным до его смерти в Нью-Йорке в феврале 2017 года. «Чуркин был великолепен. Он понял Трампа после наших разговоров. Это несложно: достаточно, чтобы создавалось впечатление, что Трамп что-то получает, вот и все», — говорилось в письме.

Сообщается, что эти переписки были одними из сотен, «демонстрирующих поразительно широкие международные связи Эпштейна». Ранее стало известно о трех электронных письмах, в которых Эпштейн утверждал, что президент Трамп провел у него дома несколько часов вместе с одной из пострадавших от насилия. По словам демократов Палаты представителей, новые электронные письма «вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и его осведомленности об ужасающих преступлениях Эпштейна».

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Так, в одном из писем от 2019 года, адресованном журналисту Майклу Вульфу, Эпштейн писал, что Трамп «конечно, знал о девочках» и просил его помощницу Гислейн Максвелл «остановиться».

В октябре 2025 года была опубликована книга покойной Вирджинии Джуффре, в которой она рассказала, что в 16 лет устроилась массажисткой к Эпштейну и, после этого, оказалась в секс-рабстве. В мемуарах женщины говорилось, что финансист насиловал ее, а также продавал своим друзьям, в числе которых был сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю. Джуффре также рассказала, что Эпштейн возил ее на частный остров, где заставлял участвовать в оргиях.

