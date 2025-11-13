Опубликованы письма Эпштейна с упоминанием встречи Трампа с одной из пострадавших от секс-эксплуатации

Демократы Палаты представителей США опубликовали три электронных письма, в которых обвиненный в сексуализированной эксплуатации детей финансист Джеффри Эпштейн писал, что президент США Дональд Трамп был у него дома несколько часов вместе с одной из пострадавших от насилия.

«Демократы из Надзорного комитета получили новые электронные письма от наследников Джеффри Эпштейна, которые вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и его осведомленности об ужасающих преступлениях Эпштейна», — заявили члены Демократической партии.

«Я хочу, чтобы вы поняли, что Трамп — та собака, которая не залаяла. Он провел несколько часов в моем доме с [имя жертвы], он ни разу не был упомянут. Начальник полиции и т.д. Я на 75% уверен», — сказано в письме Эпштейна его помощнице Гислейн Максвелл, отправленном в 2011 году. Максвелл ответила ему, что «уже думала об этом».

Два других письма Эпштейн написал журналисту Майклу Вульфу. В письме от 2019 году он снова упомянул имя одной из жертв и опроверг, что Трамп просил его выйти из клуба Мар-а-Лаго. «Никогда не был членом клуба», — заявил финансист. «Конечно, он знал о девочках, поскольку просил Гислейн остановиться», — добавил он.

В 2015 году Вульф предупредил Эпштейна, что телеканал CNN планирует спросить Трамп о его отношениях с Эпштейном. «Если бы мы смогли дать ему ответ, каким, по-вашему, он должен был быть?» — ответил Эпштейн.

«Если он скажет, что не был в самолете и не бывал в доме, это даст вам ценный пиар и политический капитал», — предположил Вульф. Он отметил, что Эпштейн сможет использовать этот ответ, чтобы «вздернуть его» позже или «спасти его, сделав ему одолжение».

Трамп в своей соцсети Truth Social в ответ написал, что демократы «пытаются снова поднять тему мистификации с Джеффри Эпштейном», чтобы отвлечь внимание от длительной приостановки работы правительства США.

Республиканцы из Комитета Палаты представителей по надзору утверждают, что демократы намеренно скрыли имя пострадавшей в двух письмах, и на самом деле там была упомянута Вирджиния Джуффре. Они отметили, что ранее эта женщина публично заявляла, что не была свидетельницей каких-либо правонарушений со стороны Трампа. «Демократы пытаются создать фейковую историю, чтобы оклеветать президента Трампа. Позор им», — написали члены комитета.

Джуффре покончила с собой в апреле этого года на своей ферме в Западной Австралии. Перед смертью она написала журналистке Эми Уолес, что надеется, что их общая книга об Эпштейне выйдет «несмотря ни на что». Ее мемуары были опубликованы в октябре.

В июле газета The Wall Street Journal опубликовала статью с поздравительной открыткой, которую Трамп якобы отправил Эпштейну. Издание утверждает, что на ней был изображен силуэт обнаженной женщины, в который был вписан текст. «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом», — написано на открытке.

«Это не мои слова, не мой стиль речи. К тому же, я не рисую», — ответил Трамп на публикацию. Он пообещал подать на издание в суд.

Ранее три анонимных источника сообщили агентству Bloomberg, что ФБР убрала имя Трампа и десятков других известных людей из материалов дела Эпштейна. По мнению сотрудников спецслужбы, во время начала расследования против Эпштейна Трамп был частным лицом, и поэтому имеет право на защиту конфиденциальности.