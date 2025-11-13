Экс-глава британской разведки заявил о неготовности Путина к миру

Покинувший пост главы британского разведывательного ведомства MI6 в сентябре 2025 года Ричард Мур заявил, что Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины. Со ссылкой на данные разведки он отметил, что без ощутимого давления политик не захочет вести переговоры.

Интервью с Муром опубликовало агентство Bloomberg. В беседе с журналистами бывший глава MI6 отметил, что Путин вряд ли останется доволен только присоединением территорий Украины. По его мнению, в Москве хотят превратить Украину в «нечто, напоминающее Беларусь».

Также Мур отметил, что Путин пытается «играть» с западными политиками. Это связано с биографией главы Кремля, который в прошлом был разведчиком, считает бывший глава MI6. «Я знаком с этим типом людей. Он пытается поставить нас в удобное для него положение, и нам нужно прижать его к стенке и не дать ему такой свободы действий», — заявил Мур.

Действия западных союзников Украины также важны и для успеха в противостоянии с Китаем, считает Мур. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин «очень внимательно» следит за объемом помощи, поставляемой Западом Украине.

По мнению Мура, если Си Цзиньпин не увидит достаточной решимости в действиях Запада, то он может решиться на более свободные действия в Южно-Китайском море и против Тайваня.

Союзникам Украины разведчик в отставке посоветовал «набраться терпения» и быть готовыми финансировать оборонную промышленность Киева, которая могла бы ввести в строй еще больше мощностей при наличии средств. Мур, проведший на посту главы MI6 пять лет и посвятивший карьере разведчика и дипломата 38 лет своей жизни, отметил, что мир сейчас находится в более хаотичном состоянии, чем несколько десятилетий назад.