Возвращение Фелтона к роли Драко Малфоя привело в восторг фанатов «Гарри Поттера»

Британский актер Том Фелтон исполнил свою самую известную роль, он снова сыграл Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», пишет The Independent.

Выход Фелтона привел публику в восторг, актер смог произнести свою первую реплику спустя 30 секунд после появления на сцене из-за восторженных криков и аплодисментов.

Премьера состоялась 11 ноября, Фелтон продолжит участвовать в постановках до второй половины марта 2026 года. Актер заявил, что рад вернуться к роли Малфоя, которому в пьесе исполнилось столько же лет, сколько самому Фелтону.

Пьесу впервые поставили в 2016 году в лондонском Вест-Энде, через два года ее показали и на Бродвее. С тех пор постановки прошли в различных городах мира, но до этого Фелтон не присоединялся ни к одной из трупп.

Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» основан на одноименной пьесе Джоанн Роулинг, Джека Торна и Джона Тиффани. Действие в ней происходит спустя 19 лет после окончания основной истории, описанной в книгах и фильмах по Гарри Поттеру.

Повзрослевшие герои классических произведений вселенной в «Проклятом дитя» отправляют в Хогвартс уже своих детей. Фелтон сыграл Малфоя во всех восьми фильмах по Гарри Поттеру, последний раз он появлялся в этой роли в 2011 году.

«Участие в съемках фильмов о Гарри Поттере стало для меня одной из величайших почестей в жизни <…> я в восторге от того, что смогу увидеть его историю и поделиться ею с самым большим сообществом поклонников в мире», — говорил Фелтон в анонсе своего возвращения к роли.

Также летом 2025 года начались съемки сериала по Гарри Поттеру для сервиса HBO Original, создатели планируют снять семь сезонов, по одному на каждую из книг по вселенной. Драко Малфоя сыграет Локс Пратт, а его отца Люциуса Малфоя — Джонни Флинн.