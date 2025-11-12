EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Возвращение Фелтона к роли Драко Малфоя привело в восторг фанатов «Гарри Поттера»

2 минуты чтения 19:19

Британский актер Том Фелтон исполнил свою самую известную роль, он снова сыграл Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», пишет The Independent.

Выход Фелтона привел публику в восторг, актер смог произнести свою первую реплику спустя 30 секунд после появления на сцене из-за восторженных криков и аплодисментов.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Премьера состоялась 11 ноября, Фелтон продолжит участвовать в постановках до второй половины марта 2026 года. Актер заявил, что рад вернуться к роли Малфоя, которому в пьесе исполнилось столько же лет, сколько самому Фелтону.

Пьесу впервые поставили в 2016 году в лондонском Вест-Энде, через два года ее показали и на Бродвее. С тех пор постановки прошли в различных городах мира, но до этого Фелтон не присоединялся ни к одной из трупп.

Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» основан на одноименной пьесе Джоанн Роулинг, Джека Торна и Джона Тиффани. Действие в ней происходит спустя 19 лет после окончания основной истории, описанной в книгах и фильмах по Гарри Поттеру.

Повзрослевшие герои классических произведений вселенной в «Проклятом дитя» отправляют в Хогвартс уже своих детей. Фелтон сыграл Малфоя во всех восьми фильмах по Гарри Поттеру, последний раз он появлялся в этой роли в 2011 году.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Участие в съемках фильмов о Гарри Поттере стало для меня одной из величайших почестей в жизни <…> я в восторге от того, что смогу увидеть его историю и поделиться ею с самым большим сообществом поклонников в мире», — говорил Фелтон в анонсе своего возвращения к роли.

Также летом 2025 года начались съемки сериала по Гарри Поттеру для сервиса HBO Original, создатели планируют снять семь сезонов, по одному на каждую из книг по вселенной. Драко Малфоя сыграет Локс Пратт, а его отца Люциуса Малфоя — Джонни Флинн.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года