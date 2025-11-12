EN
Мужчина начал видеть несуществующую женщину после операции на глазах

2 минуты чтения 22:43 12 ноября

Британский пенсионер Марк Брайан после операции на глазах в течение десяти дней видел несуществующую женщину, сообщает The Daily Mirror. По его словам, «прогнать» ее у него получалось, когда он на чем-то сосредотачивался или громко ругался.

Впервые мужчина заметил образ женщины «с грудью в стиле “Спасателей Малибу”» в уголке глаза через шесть дней после операции, когда жарил сосиски. Потом галлюцинация начала возникать «без предупреждения, как скример», когда он, например, чистил зубы, смотрел телевизор и даже закрывал глаза.

Брайан дал несуществующей женщине имя Талула. «Жена все смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я все время шутил, что сбегу с Талулой. Честно говоря, я тоже думал, что сошел с ума. Хотя это было смешно, это также пугало меня до смерти. Это постоянно всплывало и не проходило», — рассказал пенсионер.

«Это было очень забавно. Я чувствовал себя таким подростком. В детстве у меня на стене висел постер Памелы Андерсон; было такое ощущение, будто его прикололи к лицу», — рассказал Брайан. Он стал реже выходить из дома, потому что замечал, как образ Талулы иногда накладывался на случайных прохожих.

Позднее окулист объяснил Брайану, что его галлюцинации были вызваны синдромом Шарля-Бонне. При этом заболевании у пациентов со сниженным зрением или слепотой могут возникать сложные зрительные галлюцинации, не связанные с психическими расстройствами. Люди с этим синдромом наблюдают образы людей, животных или сложные рисунки. При этом пациенты осознают, что эти предметы и люди не настоящие.

Более 20 лет назад у Брайана диагностировали диабет первого типа, из-за которого у него начала развиваться диабетическая ретинопатия, и он стал терять зрение. Перед тем, как у мужчины появились галлюцинации, он перенес лазерную операцию по удалению рубцовой ткани на сетчатке правого глаза.

