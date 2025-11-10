EN
Зеленский предупредил о готовности Путина напасть на одну из стран НАТО до завершения войны в Украине

2 минуты чтения 09:59

Нападение России на одну из стран НАТО может произойти еще до завершения боевых действий в Украине. Об этом в интервью британской газете The Guardian, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы должны забыть об общем европейском скептицизме относительно того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может делать и то, и другое одновременно», — пояснил он.

При этом, по словам Зеленского, отсутствие прогресса в продвижении российских войск в Украине увеличивает вероятность нападения России на одну из стран-участниц Североатлантического альянса.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Путин находится в тупиковой ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовая ситуация. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории», — заявил Зеленский.

Примером, подтверждающим его слова, украинский президент назвал недавние вторжения российских дронов и боевых самолетов в воздушные пространства Польши, Румынии и Эстонии. При этом Зеленский подчеркнул, что Москва уже ведет «гибридную войну против Европы», проверяя таким образом на прочность «красные линии» НАТО.

В том же интервью Зеленский заявил, что все в мире боятся Трампа, но не он. «Мы не враги Америке. Мы друзья. Так чего же нам бояться?» — сказал он, подчеркнув, что Украина и США являются стратегическими партнерами.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Украинский президент также назвал ложными сообщения в СМИ о напряженном характере встречи с американским коллегой в октябре. Тогда американская пресса писала, что Трамп потребовал от Зеленского согласиться на предложенные Путиным условия мира или «быть уничтоженным». Также, по словам источников журналистов, в ходе беседы Трамп отбросил принесенные украинским президентом карты своей страны с отмеченной на них линией фронта.

«Он ничего не разбрасывал. Я в этом уверен», — заверил Зеленский. При этом он охарактеризовал свои отношения с Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные».

