EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Трамп призвал Зеленского согласиться на условия Путина или быть «уничтоженным»

2 минуты чтения 08:02

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября призвал последнего согласиться на условия Владимира Путина, предупредив, что в противном случае Украина будет «уничтожена» Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, знакомые с ходом встречи.

По их словам, разговор Трампа и Зеленского не раз превращался в «перепалку», во время которой американский президент «постоянно сквернословил». Так, Трамп сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну. «Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит», — предупредил украинского лидера глава Белого дома. В какой-то момент встречи президент США отбросил в сторону карты фронта, предоставленные Украиной, сказав, что ему «надоело» снова и снова видеть карту фронта в Украине.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

«Эта красная линия, я даже не знаю, где она находится. Я никогда там не был», — с раздражением заявил Трамп. Собеседники издания рассказали, что Трамп также неоднократно повторял тезисы, озвученные Путиным во время телефонного разговора накануне.

Несмотря на то, что Трамп позже публично призвал к заморозке конфликта по текущей линии фронта в Украине, эта ожесточенная перепалка с Зеленскими, по-видимому, отражает очередное изменение позиции главы Белого дома и его готовность поддержать максималистские требования Путина, пишет газета.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

Как напоминает FT, отправляясь на встречу с Трампом, Зеленский и его команда надеялись убедить американского лидера поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, однако Трамп, который ранее допускал передачу Украине этого вида вооружений, в конечном итоге отказался это сделать.

Эта встреча стала отражением разговора, закончившегося публичной перепалкой, в Белом доме в феврале, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в присутствии прессы раскритиковали Зеленского, обвинив его в неблагодарности за оказанную США помощь в отражении российской агрессии, пишет FT.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве