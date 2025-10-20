СМИ: Трамп призвал Зеленского согласиться на условия Путина или быть «уничтоженным»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября призвал последнего согласиться на условия Владимира Путина, предупредив, что в противном случае Украина будет «уничтожена» Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники, знакомые с ходом встречи.

По их словам, разговор Трампа и Зеленского не раз превращался в «перепалку», во время которой американский президент «постоянно сквернословил». Так, Трамп сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну. «Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит», — предупредил украинского лидера глава Белого дома. В какой-то момент встречи президент США отбросил в сторону карты фронта, предоставленные Украиной, сказав, что ему «надоело» снова и снова видеть карту фронта в Украине.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

«Эта красная линия, я даже не знаю, где она находится. Я никогда там не был», — с раздражением заявил Трамп. Собеседники издания рассказали, что Трамп также неоднократно повторял тезисы, озвученные Путиным во время телефонного разговора накануне.

Несмотря на то, что Трамп позже публично призвал к заморозке конфликта по текущей линии фронта в Украине, эта ожесточенная перепалка с Зеленскими, по-видимому, отражает очередное изменение позиции главы Белого дома и его готовность поддержать максималистские требования Путина, пишет газета.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры Общество 9 минут чтения

Как напоминает FT, отправляясь на встречу с Трампом, Зеленский и его команда надеялись убедить американского лидера поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, однако Трамп, который ранее допускал передачу Украине этого вида вооружений, в конечном итоге отказался это сделать.

Эта встреча стала отражением разговора, закончившегося публичной перепалкой, в Белом доме в феврале, когда Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс в присутствии прессы раскритиковали Зеленского, обвинив его в неблагодарности за оказанную США помощь в отражении российской агрессии, пишет FT.