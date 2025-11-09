EN
EN
Мир

Анджелина Джоли впервые рассказала о своей поездке в Херсон

2 минуты чтения 11:26

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые рассказала о своем недавнем визите в украинские города Херсон и Николаев. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в инстаграме.

«На этой неделе я посетила Николаев и Херсон в Украине, чтобы встретиться с семьями, которые живут на линии фронта. Угроза беспилотников была постоянной и ощутимой. В небе был слышен низкий гул. Местные жители называют это «человеческим сафари»: беспилотники используются для постоянного отслеживания, преследования и запугивания людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и переждать, пока дрон пролетит над головой», — рассказала актриса.

К своему посту она прикрепила видео, в котором показала мемориал с портретами погибших солдат. На фоне была слышна сирена воздушной тревоги. «Украинцы перенесли свои школы, клиники и детские сады в подвалы, чтобы продолжать жить. За этим было очень тяжело, но вдохновляюще наблюдать. Многие люди говорили мне о психологической нагрузке, связанной с жизнью под постоянной угрозой, и о более глубоком страхе быть забытыми миром», — поделилась Джоли.

В конце поста актриса обратилась к мировым лидерам с призывом использовать весь свой дипломатический потенциал для поддержки мирных жителей Украины.

«Мне трудно понять, как в мире с такими сильными дипломатическими возможностями ежедневно страдают гражданские лица в Украине, Судане, Газе, Йемене, Демократической Республике Конго и многих других местах. Ощущение, что те, кто находится у власти, не могут ничего сделать, чтобы положить конец этим конфликтам и защитить всех гражданских лиц в равной степени», — написала она.

Ранее стало известно, что в Украине был задержан водитель, который сопровождал кортеж Джоли. The Telegraph писал, что из-за задержания 33-летнего Дмитрия сотрудниками ТЦК визит актрисы едва не обернулся хаосом. 

Также отмечается, что приезд Джоли вызвал недовольство у украинского руководства, которое заранее не уведомили о ее визите. При этом заместитель главы Херсонской областной администрации Александр Толоконников выразил благодарность за визит актрисы. По его словам, приезд знаменитостей в регион показывает, что местные жители «не забыты».

