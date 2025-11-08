EN
Мир

Землю внезапно накрыла магнитная буря

2 минуты чтения 13:48

Около трех часов ночи 8 ноября на Земле внезапно началась магнитная буря уровня G2.3, которая находится в диапазоне между средним и сильным значениями. Об этом заявили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и рассказали об особенностях этой бури.

По прогнозам ученых, крупнейшая в этом году геомагнитная буря должна была начаться еще 7 ноября. Они пояснили, что Земля должна была войти в зону действия крупной корональной дыры, а в это же время до планеты должны были дойти два облака плазмы, которые были выброшены за два дня до этого в результате больших солнечных вспышек. В ИКИ добавили, что в итоге планету задел лишь край одного из плазменных облаков, а основная их масса прошла мимо. 

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

«В результате, график магнитных бурь за последние 2 суток имеет довольно странный вид. На нем прорисовано начало геомагнитного события в первой половине 7 ноября, связанное с корональной дырой, и окончание, связанное с пришедшим сейчас «хвостом» одного из плазменных облаков. Между ними, там где должно было находиться основное геомагнитное воздействие, ничего нет — выброшенные массы солнечного вещества, которые должны были прийти в это время, просто прошли мимо Земли», — сообщили в ИКИ.

Нынешняя буря должна была стать самой сильной за год, но пока она стала сильнейшей лишь за месяц. Ученые подчеркивают, что событие пошло «по неожиданно благоприятному сценарию». 

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

«Особенно большой пик ожидался вчера во второй половине дня. Вопрос, как почти фронтальные выбросы массы, образовывавшие полное гало, смогли «раствориться» по пути к Земле, сохраняет свою актуальность, но переходит теперь уже из практической плоскости в  область научных интересов», — отметили в ИКИ.

Там также добавили, что нынешняя магнитная буря не способствовала появлению полярных сияний, так как всплески геомагнитной активности приходились исключительно на дневное время.

