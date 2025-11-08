Освобожденный из плена в Газе мужчина впервые публично рассказал о сексуализированном насилии

Один из последних освобожденных палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников 21-летний Ром Браславски рассказал израильскому «Каналу 13», что подвергался в плену сексуализированному насилию. Би-би-си подчеркивает, что это первый случай, когда о пережитом насилии со стороны палестинских боевиков открыто рассказывает мужчина.
Браславски работал охранником на музыкальном фестивале Nova, когда 7 октября 2023 года палестинские боевики напали и взяли его в плен. Он провел в Газе более года. Мужчину удерживала группировка «Палестинский исламский джихад», его освободили около месяца назад в рамках последнего соглашения о перемирии, достигнутого при участии США. Тогда ХАМАС и связанные с гнйгруппировки выпустили на свободу 20 израильских заложников.
По словам Браславски, его условия содержания резко ухудшились в марте 2024 года, после того как сорвалось перемирие, а он отказался принять ислам. Мужчина рассказал, что похитители три недели держали его с завязанными глазами, а также вставили камни в уши, чтобы приглушить слух, и резко урезали рацион еды и воды. Затем начались пытки — его связывали и избивали кулаками и металлическим кабелем по несколько раз в день.
В августе боевики опубликовали видео, где Браславски, рыдая, жаловался на отсутствие еды и воды, говорил, что не может стоять и ходить, и чувствует приближение смерти. Именно посмле этого видео насилие перешло в сексуализированную форму, рассказал он.
«Они сорвали с меня всю одежду, включая нижнее белье, связали меня… Я был полностью обнажен, без сил, умирал от голода и молил Бога: “Спаси меня, вытащи меня отсюда”», — поделился он.
На вопрос, совершали ли боевики «еще что-то подобное», Браславски ответил утвердительно и сказал, что ему трудно говорить об этом подробно. «Я не люблю об этом вспоминать. Это было ужасно», — добавил он.
Ранее как минимум четыре женщины публично рассказали о сексуализированом насилии над ними или другими заложницами в плену в Газе, пишет Reuters. В свою очредь, представитель «Исламского джихада» отверг обвинения в сексуализированном насилии.
В марте 2024 года специальный представитель по сексуализированному насилию в конфликтах при ООН представил «убедительную информацию» об изнасилованиях и пытках израильских заложников в секторе Газе, а также о возможных групповых изнасилованиях во время атаки боевиков 7 октября. Спустя год другой комитет ООН обвинил уже Израиль в использовании сексуализированного и гендерного насилия против палестинцев, что Тель-Авив назвал бездоказательным.