Мир

Освобожденный из плена в Газе мужчина впервые публично рассказал о сексуализированном насилии

2 минуты чтения 18:10 | Обновлено: 19:50

Один из последних освобожденных палестинской группировкой ХАМАС израильских заложников 21-летний Ром Браславски рассказал израильскому «Каналу 13», что подвергался в плену сексуализированному насилию. Би-би-си подчеркивает, что это первый случай, когда о пережитом насилии со стороны палестинских боевиков открыто рассказывает мужчина.

Браславски работал охранником на музыкальном фестивале Nova, когда 7 октября 2023 года палестинские боевики напали и взяли его в плен. Он провел в Газе более года. Мужчину удерживала группировка «Палестинский исламский джихад», его освободили около месяца назад в рамках последнего соглашения о перемирии, достигнутого при участии США. Тогда ХАМАС и связанные с гнйгруппировки выпустили на свободу 20 израильских заложников.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

По словам Браславски, его условия содержания резко ухудшились в марте 2024 года, после того как сорвалось перемирие, а он отказался принять ислам. Мужчина рассказал, что похитители три недели держали его с завязанными глазами, а также вставили камни в уши, чтобы приглушить слух, и резко урезали рацион еды и воды. Затем начались пытки — его связывали и избивали кулаками и металлическим кабелем по несколько раз в день.

В августе боевики опубликовали видео, где Браславски, рыдая, жаловался на отсутствие еды и воды, говорил, что не может стоять и ходить, и чувствует приближение смерти. Именно посмле этого видео насилие перешло в сексуализированную форму, рассказал он. 

«Они сорвали с меня всю одежду, включая нижнее белье, связали меня… Я был полностью обнажен, без сил, умирал от голода и молил Бога: “Спаси меня, вытащи меня отсюда”», — поделился он. 

На вопрос, совершали ли боевики «еще что-то подобное», Браславски ответил утвердительно и сказал, что ему трудно говорить об этом подробно. «Я не люблю об этом вспоминать. Это было ужасно», — добавил он.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Ранее как минимум четыре женщины публично рассказали о сексуализированом насилии над ними или другими заложницами в плену в Газе, пишет Reuters. В свою очредь, представитель «Исламского джихада» отверг обвинения в сексуализированном насилии. 

В марте 2024 года специальный представитель по сексуализированному насилию в конфликтах при ООН представил «убедительную информацию» об изнасилованиях и пытках израильских заложников в секторе Газе, а также о возможных групповых изнасилованиях во время атаки боевиков 7 октября. Спустя год другой комитет ООН обвинил уже Израиль в использовании сексуализированного и гендерного насилия против палестинцев, что Тель-Авив назвал бездоказательным.

