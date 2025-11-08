EN
«Беспрецедентный» российский удар остановил работу всех государственных теплоэлектростанций Украины

2 минуты чтения 19:19

Все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) Украины остановились и не генерируют электроэнергию. В компании «Центрэнерго» заявили, что это следствие массированной российской атаки. 

«Беспрецедентное количество ракет и бесчисленное количество беспилотников – по несколько штук в минуту — были нацелены на те же самые теплоэлектростанции, которые мы восстановили после разрушительного нападения 2024 года. <…> Станции в огне… Сейчас — ноль генерации. Ноль», — говорится в сообщении компании в фейсбуке.

Мир21 минута чтения

Компания «Центрэнерго» владеет тремя станциями, но на данный момент контролирует только Трипольскую ТЭС (Киевская область) и Змиевскую ГРЭС (Харьковская область). Углегорская ТЭС перешла под контроль России летом 2022 года. Всего на долю «Центрэнерго» приходится около 18% тепловой электрогенерации Украины.

В Киеве из-за проблем с энергоснабжением остановились все троллейбусы и скоростной трамвай в районе Шулявки, пишет местное издание «Страна». Оно отмечает, что ранее там же пропало электричество на станции метро «Политехнический институт». Перебои с электроснабжением привели к сбою в работе системы на автомобильных пунктах пропуска на границе, сообщила государственная таможенная служба Украины. Позже там добавили, что смогли восстановить работу погранпереходов. 

В Киеве из-за ночной российской атаки были введены экстренные отключения света, сейчас их продолжительность снова увеличили, передает «РБК-Украина». В 9 ноября отключения света планируются почти во всех регионах страны, сообщили в «Укрэнерго».

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 8 ноября российская армия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, запустив по ним 45 ракет и 458 беспилотников разных типов.

