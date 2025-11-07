Новый сериал от создателей «Во все тяжкие» восхитил зрителей

Новый сериал от автора «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана вышел седьмого ноября на Apple TV. Новый проект в жанре фантастической драмы, получивший название «Из многих» (Pluribus), мгновенно собрал восторженные отзывы зрителей и критиков. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг составил 100%.

Главную роль в шоу сыграла Рэй Сихорн, известная по роли Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу». Ее героиня Кэрол Стерка — циничная и пессимистично настроенная писательница, которая живет в мире, пораженным загадочным «вирусом счастья». Все люди вокруг внезапно становятся безмятежно доброжелательными и утрачивают способность испытывать негативные эмоции. Кэрол остается единственной, кто по-прежнему способен чувствовать злость, страх и боль. Теперь она должна понять, что стоит за коллективным безумием.

Как отмечает издание The Daily Beast, Гиллиган превратил научно-фантастическую историю в философский триллер о границах человечности и цене единства. Критики сравнивают «Из многих» с «Разделением» и «Оставленными», а самого Гиллигана — с Родом Серлингом, автором «Сумеречной зоны». Обозреватели хвалят режиссуру, операторскую работу и игру Сихорн, чья «холодная ярость и горечь становятся источником и комедии, и трагедии».

По словам критика Ника Шагера, сериал исследует противоречие между индивидуальностью и стремлением к общности: «Счастье может быть не менее опасным, чем ярость». В рецензиях также подчеркивается, что Гиллигану удалось создать «уникальное видение постапокалипсиса» в форме триллера, философской притчи и драмы одновременно.

Критики особенно выделяют режиссуру Гиллигана, его внимание к деталям и умение работать с визуальными метафорами, от пустынных пейзажей Нью-Мексико до камерных диалогов героев. Шоу, по их мнению, мастерски балансирует между юмором, тревогой и человечностью.

Первый сезон «Из многих» состоит из девяти эпизодов. Две первые серии вышли 7 ноября, остальные будут выходить еженедельно. Уже известно, что у этого шоу будет второй сезон.