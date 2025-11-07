EN
Названы самые выгодные направления для путешествий

2 минуты чтения 00:38

Сайт для поиска авиабилетов Skyscanner проанализировал собственные данные и назвал наиболее выгодные направления для путешествий в 2026 году. Об этом сообщает TimeOut со ссылкой на исследование.

Отмечается, что в рейтинг попали направления, дорога до которых значительно подешевела с 2024 по 2025 годы. Авторы списка рассказали, что снижение цен может быть обусловлено несколькими факторами: например, появлением новых маршрутов, возобновлением старых маршрутов лоукостерами или падением спроса на авиабилеты.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

«Цены на авиабилеты меняются, как и на любом другом рынке. Когда спрос падает, цены часто снижаются, подогревая интерес… Время, как всегда, решает все», — заявили в Skyscanner, призвав путешественников быть внимательными в поисках дешевых билетов.

Так, самым выгодным направлением стал Кельн в Германии. Цены на билеты в этот город упали на 44% по сравнению с прошлым годом. Skyscanner описал Кельн как «город, сочетающий готическое величие с яркой современной культурой» и порекомендовал посещать его в феврале.

На втором месте оказался индийский штат Гоа. Авиабилеты в это место с «залитыми солнцем пляжами, рыбными ресторанами и непринужденной атмосферой» подешевели на 34% с 2024 года.

Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
Мир17 минут чтения

Третью строчку занял литовский Каунас, куда в 2025 году долететь стало дешевле на 31%. Составители рейтинга считают, что город подойдет «любителям культуры, ищущим что-то необычное». «Уличное искусство, модернистская архитектура и тихая, но спокойная творческая жизнь делают Каунас скрытой жемчужиной Балтики», — говорится в описании направления.

Также в топ-10 самых выгодных направлений по версии Skyscanner вошли норвежский Берген, португальская Мадейра, испанский Сантьяго-де-Компостела, грузинский Тбилиси, канадская Оттава, испанская Мурсия и столица Камбоджи Пномпень.

